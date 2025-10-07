自由電子報
藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．親子會客室】無憂笑顏 不復見

2025/10/07 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／寂水

每每看到你幼兒園的照片，那個笑開的童顏，那麼無憂、燦爛，我的心不自主揪在一起，因為不知道何時開始，我把你這笑容弄丟了。

大人的世界，每一次的爭吵和對你責備的話語，讓你的笑容一點一滴的消失卻不自知，等到憂鬱布滿你的臉，忘記怎麼笑，冷冷的態度，我努力想要找回過去那個你，但我知道非常不容易。畢竟「冰凍三尺，非一日之寒」，要融掉著三尺之冰，談何容易。失去的不單單是笑顏，背後還有傷透疲累的身心。

雖然我一直知道，孩子不是不懂，而是他們不知道怎麼做，大人給的一切，他們只能默默忍受，一直到有一天承受不了。而我們大人總是一副自以為是的態度，就算做錯事，也一副「我是你爸、我是你媽」，強迫孩子必須為大人犯錯來買單，葬送了他們的童年時光。

孩子小時候，一直提醒另一半：「孩子需要我們陪是在國小之前這個階段，國中有他的同學，你想陪，他都不需要你了。」但另一半想陪的永遠都是外面的人，等到有一天他想到要陪孩子時，他們都已經長大。在這當中曾經的不耐煩，造成漸行漸遠的距離，這個距離有多大？讓人無法想像。

把你的笑容弄丟了，我的內心充滿內疚，我知道這不是道歉就能找回，因為是我們讓你的心冰封，也許你也和我一樣，想要找回那個無憂的笑顏，卻不知道要往何處尋。人生沒有後悔的藥，雖然感到迷茫、心痛，但我還是不想放棄，希望上天能讓我找回那個被我弄丟的笑容。

