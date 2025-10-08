【藝術文化】2025台灣設計展「彰化行」 以設計視角重新詮釋工業之都

彰化美術館的「製造行：八角產業學」，提煉8種製造精神，回顧彰化從代工走向研發的產業歷程。

（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／彰化報導〕2025台灣設計展首度移師中部，將於10月10日至26日在彰化縣盛大登場。由經濟部產業發展署與彰化縣政府主辦、台灣設計研究院及衍序規劃設計顧問有限公司共同執行。本屆以「彰化行」為題，串連彰化市、鹿港鎮、田尾鄉、田中鎮4大鄉鎮，跨越城鄉界線，展現設計導入產業與生活的具體實踐。

鹿港「平安行」展區陳列拜天公的「頂桌」與「厦桌」等供品配置，呈現民間祭儀背後的厚度與節奏。

（記者董柏廷攝）

今年從設計的角度重新詮釋「工業之鄉」的當代樣貌，呈現設計如何轉化生產思維，讓生活更有感。台灣設計研究院副院長林鑫保表示：「透過設計展，讓產業的優勢被看見。彰化是台灣製造業的大本營，希望藉由設計協助產業升級，也讓公共服務更貼近民眾生活。不只是文創品的擺設，而是把設計的概念與價值導入市政。」他強調，設計展的角色已從「單一展覽」轉變為「城市轉型的核心驅動力」，並透露2026年將於桃園舉辦，2027年則預計移師屏東。

請繼續往下閱讀...

今年展覽共設5大主展區及14處主題場域。彰化展區包含縣立圖書館、藝術館、美術館、武德殿與中興莊眷村文化園區、高賓閣等地；鹿港展區設於鹿江國際中小學、亞太鹿港渡假村集會堂與鹿港公會堂；彰南展區則以田尾公路花園與彰化國際展覽中心為主，帶領觀眾穿梭於不同城市紋理與產業現場，體驗設計如何連結人與土地。

在「彰化行」的策展架構下，其中3個具有特色的展區，呈現設計介入地方的不同樣貌。位於彰化武德殿的「永續行：未來習武所」，以「修煉」為隱喻，將歷史建築轉化為當代思索永續的場域。展覽聚焦材料再思考、製程革新與循環設計，邀請觀眾重新鍛鍊與世界共存的方式，展現面對環境變遷的設計應對與行動。

彰化美術館的「製造行：八角產業學」，則以「八角」為觀看視角，提煉8種製造精神，回顧彰化從代工走向研發的產業歷程。展覽從「客廳即工廠」的草根能量出發，描繪家族企業、接班世代與職人精神之間的傳承故事，呈現製造不僅是技術，更是一種以人為本的文化哲學與生活美學。

鹿港展區的「平安行」，以「平安」為主題，從家庭香案到普度場景，帶領觀眾理解民俗信仰如何構成生活的節奏與美感。觀眾在展間能看到歲時節慶的曆法圓盤、民俗物件與影像紀錄，從「備桌」、「祭禮」、「普度」一路走進彰化人的生活信仰。全展期免費入場，詳詢台灣設計研究院官網與臉書。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法