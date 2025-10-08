自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】看見數據背後的眾聲 「小數點」描繪台北文學館願景

2025/10/08 05:30

觀眾可透過「我的台北文學起點」小卡，拼貼出自己心目中的文學館。（台北市文化局提供）觀眾可透過「我的台北文學起點」小卡，拼貼出自己心目中的文學館。（台北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市政府文化局主辦、台灣文學發展基金會承辦的台北文學館籌備處「小數點—台北文學館觀眾問卷調查」展覽，即日起至11月16日在嘉禾新村．拾光屋展出。展覽以2025年5月至7月間進行的「文學想像家問卷」為基礎，呈現1,291份民眾回覆的結果，從中觀察大眾對「未來台北文學館」的想像與期待。

展名「小數點」象徵每位問卷參與者的個別觀點，如同無數小圓點最終匯聚成一個「大圓」，寓意未來的台北文學館將由群體想像共同構築。本展不僅展示數據，更透過設計轉化與互動裝置，讓觀眾能直觀地理解不同世代、背景民眾對文學與文學館的想法。

展覽內容以3個子題展開，「小數點的組成」呈現參與問卷者的背景樣貌；「小數點與文學的距離」反映民眾與文學的連結及閱讀習慣；「小數點的文學館想像」則揭示觀眾期待中的文學館功能、空間與活動面向。從空間設計、展覽主題到教育推廣，問卷回覆展現出多元的市民視角，也為未來館舍規畫提供參考依據。

台北文學館籌備處指出，此為首次以民眾意見為基礎的文學館想像資料，希望讓觀眾看見「數據背後的眾聲」，也象徵文學館將持續傾聽與回應公眾需求，推動一個屬於全民的文學場域。

為呼應主題，展覽設置「我的台北文學起點」互動區，觀眾可用代表文學館不同空間的積木拼出心目中的文學館模型，並透過透明小卡拍照上傳社群，分享個人對文學館的想法。展覽詳詢台北文學館籌備處臉書粉絲專頁或台北市政府文化局「設計台北」臉書。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應