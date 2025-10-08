【藝術文化】看見數據背後的眾聲 「小數點」描繪台北文學館願景

觀眾可透過「我的台北文學起點」小卡，拼貼出自己心目中的文學館。（台北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市政府文化局主辦、台灣文學發展基金會承辦的台北文學館籌備處「小數點—台北文學館觀眾問卷調查」展覽，即日起至11月16日在嘉禾新村．拾光屋展出。展覽以2025年5月至7月間進行的「文學想像家問卷」為基礎，呈現1,291份民眾回覆的結果，從中觀察大眾對「未來台北文學館」的想像與期待。

展名「小數點」象徵每位問卷參與者的個別觀點，如同無數小圓點最終匯聚成一個「大圓」，寓意未來的台北文學館將由群體想像共同構築。本展不僅展示數據，更透過設計轉化與互動裝置，讓觀眾能直觀地理解不同世代、背景民眾對文學與文學館的想法。

請繼續往下閱讀...

展覽內容以3個子題展開，「小數點的組成」呈現參與問卷者的背景樣貌；「小數點與文學的距離」反映民眾與文學的連結及閱讀習慣；「小數點的文學館想像」則揭示觀眾期待中的文學館功能、空間與活動面向。從空間設計、展覽主題到教育推廣，問卷回覆展現出多元的市民視角，也為未來館舍規畫提供參考依據。

台北文學館籌備處指出，此為首次以民眾意見為基礎的文學館想像資料，希望讓觀眾看見「數據背後的眾聲」，也象徵文學館將持續傾聽與回應公眾需求，推動一個屬於全民的文學場域。

為呼應主題，展覽設置「我的台北文學起點」互動區，觀眾可用代表文學館不同空間的積木拼出心目中的文學館模型，並透過透明小卡拍照上傳社群，分享個人對文學館的想法。展覽詳詢台北文學館籌備處臉書粉絲專頁或台北市政府文化局「設計台北」臉書。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法