【家庭plus．婚姻研究院】婚姻中 唱著獨腳戲

圖／達志影像

文／蘇寂

我們是在彼此最美好的年紀相愛的。他總說我是他的太陽，而他是我的避風港。

戀愛時的他溫柔貼心，說話時總帶著笑。總在我難過時，第一時間出現，傾聽我說話，給我堅強的肩膀依靠。那時的我，以為這就是一輩子。

結婚那年，我滿心歡喜地從娘家的小屋搬進我們的新家。廚房裡多了一雙碗筷，客廳裡多了一座雙人沙發。我以為幸福就是這樣簡單的生活：兩個人一起吃飯、說話、散步，走過四季。但婚後一年，我就隱隱感覺到變化。

他開始變得很忙，回家後常把自己關在書房，或長時間盯著手機不說話。起初我還會主動找話題，他卻總是簡短回應，後來我便學會了沉默。偶爾話多了，他會皺眉說：「妳可以不要這麼敏感嗎？」那一刻，我像被潑了一桶冷水，也開始不再分享那些瑣碎的小事，怕他覺得煩，也怕他厭倦。

婚後第二年，他忘了我的生日。那晚我們一起去餐廳吃飯，他低頭滑著手機，我點的湯他沒碰，整張桌上只有我的聲音。我故意提起有年生日時他送我的那條圍巾，他抬頭瞥我一眼，說：「妳不喜歡圍巾，不是嗎？」我沒再多說，只覺得心頭發緊，那碗湯，怎麼也喝不下去。

家裡雖然還是有兩張椅子、兩雙拖鞋，但有時我覺得自己就像個「使用者」，不是他的伴侶。晚餐自己煮、一個人吃；週末，他覺得累了，不想出門，我便一個人去看了一場電影，然後在回家的公車上默默落淚。

我試著問他：「你覺得我們，是不是變了？」他回答：「沒有啊，只是過日子，是妳太敏感了。」

我沒再追問，怕話說太多就變成指責。但我知道，我們之間的空氣真的不一樣了。話少了，眼神少了，連彼此的肢體接觸也少了。我開始習慣一個人逛超市、一個人生病、一個人過生活。

我曾反覆懷疑，是不是我哪裡做錯了，才讓他逐漸沉默遠離？是不是我太依賴他、太情緒化？我試著調整，壓抑情緒、改變語氣，讓自己變得「好相處」。但日子依舊冷清，像按了靜音鍵的劇場，只有場景變換，沒有對白。

我不是不愛他了。我只是累了──疲於一再努力，卻換不回一點靠近。婚姻如果成了單方面的努力，那麼，再多的愛也會感到疲憊。

後來，我決定放下那個總想抓住什麼的自己，慢慢學會與孤單共處，練習把重心放回自己。

現在的我，仍然笑著。但那個笑，不再是為了討好或挽留誰，而是給自己的一種溫柔安慰。我終於明白──那個笑著的我，其實很孤單。但也終於，學會為這份孤單，點一盞燈。

