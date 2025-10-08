【家庭plus．一人一故事】溝通 凡事都能做

圖／陳佳蕙

文／呂政達

預約宇寧診所的許美雲老師來教點字溝通。兒子對電腦並不陌生，老師問過他以後，他拿著點字筆，用注音輸入法在鍵盤上打出字。

我們不確定兒子是否認識那些字，他打出那些字的意義，卻讓父母大吃一驚。

請繼續往下閱讀...

在一排不具意義的字後，出現了「自我定位 傷心 傻 我狂吃消氣。挫折 虧待雙親為我犧牲。輸入幸福 饒恕我。」

快哭了，眼淚跟著這麼簡單的文字流動，字就是有這樣的魔法，這是兒子藉著點字溝通，三十多歲的懺情錄嗎？在我眼中，簡直就是最賺人熱淚的懺悔文。文字有自責、心情和行為的解釋，一個自閉症者最真實，那種不知道稱為什麼的東西，就靠文字展現嗎？

對我這種一輩子在文字裡打轉的工作者，過於熟悉文字、追求文筆的表達，反而失落了文字最簡單的溝通意涵。

其實，文字可以幫助人們懺悔、禱告、與神傾訴，我們用文字與自己對話。在書法作品裡，一整幅寫著一個字，夠了，情和義都夠了，於是我們在一個字前面思索了一千年。

如果請你寫一篇世界上最短的極短篇，題目就是〈兒子〉，你會寫什麼？我推敲著我這一篇最難寫的小說，是「唉」還是「讚」？好難好難的題目。如果只有一個字，要說出你們家的故事，但願每個人都知道選擇。

大學同學娟秀是虔誠的基督徒，在聚會上為每個人抽一張卡，並且為你禱告，經文是字，禱告是字，卻是宗教給人安慰的禮物。娟秀為我兒子抽了一張，並且向神禱告，我已經忘記卡片的內容，但我始終記得娟秀認真希望兒子幸福的神色。這次兒子寫的是：「輸入幸福 饒恕我。」我想是一種靈契。

人當然是器皿，損害的器皿應如何看待，《聖經》說憑著神的力量，凡事都能做。凡事當然都能做，憑著信心的力量。

溝通，也是一種力量，我們在文字裡溝通，用鍵盤，用話語，用書寫，用默念。我們在文字裡漂泊和定居，是的，凡事都能做。

當然，我們還是不確定兒子認識哪些字，如果只是巧合，或者有一個更大的力量引導著他嗎？兒子打了那些字的最後一句，是許老師問他：「希望老師跟你上什麼課？」他打出：「光耀呂家。」

了不得，這個答案。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法