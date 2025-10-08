【自由副刊．書與人】 我是誰？ － 周芬伶談《放索仔》

周芬伶攝於生日那天，出書後。

專訪◎楊莉敏 圖片提供◎周芬伶

周芬伶新作《放索仔》。

秋陽炎炎，平日的校園咖啡廳沒什麼人，一進門，就看到老師笑咪咪地坐在角落的位子，招呼我坐下，這裡是周芬伶（1955-）生活與工作的場域，課堂、課間或課餘，時常可以在此處看到她的身影。是日無課，但座位上仍瞥見大包小包的隨身之物，一問之下，才得知她正在編纂東海校史，今天是工作日，剛從辦公室離開來受訪，此項編輯大任應該得一路忙到年底，談及史料，談及寫作，雖是略帶抱怨卻總也眼底放光，擘畫著應當要做的一切事宜。「現在是百歲的年代，談退休不工作還太早。」她如此勸誡對工作滿是疲憊的自己，我不禁在心中暗想，難道這就是所謂的勞碌命？

里港藍鼎元古宅，在洋樓後面，建於1723。

回到南方，並且重建

周芬伶舊家之一，其母親修建祖居時，藥房開在這裡一、兩年，潮州老街。

脆弱與強悍，矛盾地同時存在於周芬伶身上，卻又平衡互持，各自操演著部分的自我去進行、去抵達理想中的萬般事物，例如重建，例如寫作，也包含那艱難又不得不被牽引著的回南之路。回南返潮，是周芬伶新書《放索仔》的路線指引，想回去那位於屏東潮州的家，回到南方，於是破壞又重建，爬梳有關南方的歷史。回望周芬伶的生命軌跡，自形成一個迴圈，如同許多成長於鄉下的孩子，年輕時的靈魂只想逃離偏鄉小鎮，因此高中開始的求學之路便一路向北，甚至曾遠嫁澎湖，最後落腳台中，在這裡教書生活了數十年，她也坦言以為自己會在中部終老，不料一場突如其來的意外改變了她的想法，冥冥中牽動一切，又回到南方，進行一場文字與身體的復健。

請繼續往下閱讀...

周芬伶弟弟生前修建戲曲館，畫下的古圖，日治時期原為庄役所，明華園常在旁免費演出。

這一切都得肇因於2023年年底的那場車禍意外，摧毀了周芬伶一直以來的生活模式，受傷的身體中斷了日常行進的一切，也包括最重要的寫作。為了休養復原，她一天必須躺在床上十幾個鐘頭，簡直動彈不得，無事可做，便開始聽線上課程，聽人說歷史，而就在身體漸漸好轉的時候，忽然變得非常想家，想著餘生不多，還有什麼應做而未做的事，竟興起了要重建祖屋的想法。

周芬伶（後排左二）新家修成後第一個除夕，妹妹、弟妹、姪兒、姪女、外甥。

可以想見一個嫁出去的女兒要做這件事，會有多麼的麻煩及困難，尤其是那棟房子裡依然住著弟妹一家，還得替他們找整修期間的替代住所，更別提大家族人口眾多，相關的意見及權利紛雜，光思及要統整及協調這些就足以令人卻步了，然而周芬伶仍決定著手進行老家的重建計畫。為何要做這麼難的事呢？

周芬伶說，「二十二歲的媽媽抱著未滿週歲的我，旁邊是小祖母、前面是大姊，她的右邊是堂叔、堂姑。」

「幾代人住過的地方，總有感情，且時間一久，房子未經整理，不免變得破舊而擁擠，回去也沒有可容身的空間。後來自己發生了這件意外，心中難免惶惑，就想到弟弟過世了，家裡幾個姊妹們也都身體不好，或許將祖屋重新修建，可以改變家運。」

周芬伶寫作時常面對的窗景。

重修祖墳祖厝，確實是許多人冀盼轉運的方法之一，可是談何容易，她最先便要面臨住在那裡的弟妹一家的反對，後來幸得姪兒的贊同與幫助，方能真正推行，順利完工，姪兒遂也如願考上公職，說不定真有轉運的作用？

周芬伶畫作。她說，「偶爾興來畫幾筆，我愛梅花、風信子。」

問及房子修好後有住在祖屋嗎？「沒有啊，修好後我也不住那裡，回南部時就去住買在高雄的房子，那邊回潮州只要三十分鐘車程，很方便。」所以還是弟妹一家與姪兒住在那裡，她頂多過年時會回去過一晚，如此便足矣。

周芬伶鍾愛老茶碗，吉州窯。

追尋平埔母系血緣

周芬伶說，「紅消香斷無須憐」。

難道家註定是終將離開的地方？

周芬伶自己調合香，然後篆香焚香，疫情中常如此度過半日。

出錢出力修建，即使自己不住也甘願，只因不想看到自小生長的老家逐漸破落朽去，真難以想像那是怎樣的情感。說起祖屋的修建史，四十幾年前周芬伶的母親將民國初年建成的閩式四合院改建為五間連棟樓，現在則是由她接手重新整修樓房，這麼一想，修葺房事的重責兩代皆由女子擔起，令人好奇這女性主事的家族基因從何而來。

周芬伶收藏的物件，邊角是早期手寫草稿筆記本，總有十來本。

於是在身體漸漸復原的那段期間，周芬伶除了日行萬步，進行老家祖屋的重修工事，也開始思索有關南方族裔的歷史，並以文字記錄下來。「放索」為平埔古聚落名，位於今日的屏東林邊一帶，但後來放索人也遷徙至其祖居所在地，新書名稱取自此，頗有追尋平埔母系血緣的意味，然而周芬伶書寫此作的主要用意，與其說是想認祖或返祖，其更想探究的反倒是有關族裔消失的問題：「那些平埔族是怎麼漸漸消失？早期移民如潮、惠、福、汀又是怎麼消失的？」

如何將歷史考據以散文的形式為之，我一向覺得頗為困難，也對於要站在歷史中書寫的位置感到猶疑，然而周芬伶在此書中選擇從己身出發，無論是家鄉潮州的歷史爬梳，還是實地走訪的踏查記事，一路上細細寫來都有著思索及探問的珍貴痕跡。「我是誰？」於是更像是一種書寫上的策略，「他們為何不在了？」或許才是真正的關懷所在。

一篇尚待探勘的歷史

最後聊起平埔族的消失問題，竟打開彼此的話匣子，只因我們的祖居之地以前皆是平埔族主要的聚落所在，許多地名至今仍是沿用平埔舊稱，當地人的外貌輪廓亦似留有平埔遺緒，然而卻非常難以追索其文化及語言。父系祖譜通常只簡要記載第一代自閩粵何處移來，從哪裡上岸，行至某處覺得環境、地理位置不錯，便在此地落居，可「此地」當時應是平埔族的生活場域，雙方如何接觸，如何相處或衝突，乃至他們去哪裡了？卻隻字未提，完全無法得知，彷彿他們不曾存在過一樣。

「如果祖譜記載不清，有點可疑，或是家中好幾代都是信仰天主教的話，有可能具有平埔族的祖先，其實一些民間習俗比如半夜拜天公，或是拜地基主，也都跟平埔有關。」然而一切只是推演，周芬伶再談到自己父系的祖籍脈絡，也同樣覺得可疑：「台灣哪來那麼多漳泉人？原本的潮州人可能後來隨著戶籍的劃分，或是為了避禍，漸漸被歸類成閩南或客家，以致在台灣潮州文化與潮州人就完全消失了。」

可能是這樣，也許是那樣，自己就是一篇尚待探勘的歷史，在如此仔細推敲溯源的路途中，周芬伶以己身的意志，將文字贖回，以素樸之心寫下：「我感受不到自己，或者說正長出不同的自己。」並且回到南方，重新書寫生長過的地方。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法