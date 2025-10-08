【自由副刊】 Lîm Tong-îng／枴仔 kuáinn-á

◎Lim Tong-ing

◎Lîm Tong-îng

自細漢到今，見若看著「拐仔」，甚至是干焦聽著「拐仔」這兩字，就會隨想著細漢時陣的彼層代誌。已經過六十外年矣，猶是一直牢佇心肝穎仔。

彼是1950年代，我讀國校進前的代誌。阮蹛庄頭的順安宮廟邊，逐工阿爸、A̋u（阿母）去田裡做工課，攏是叫阮去廟前�迌。

請繼續往下閱讀...

應該是春天，有一工一位青盲ê是拐仔托咧托咧（thuh-leh thuh-leh）托來到廟邊，欲托轉去厝，伊是蹛佇庄尾閣較過去號做「湖仔底」的所在。毋知按怎我就行倚去，手共拐仔尾攑起來牽咧行，細膩仔細膩共牽。庄裡唯一的一條路是順大肚溪溪岸邊迵到庄尾，溪岸邊有規逝的刺竹模。彼个時陣猶是塗路無鞏ta-mah-ka，路是空空坷坷（khang-khang-khia̍t-khia̍t）閣有水窟仔。我一路只是專心牽，沿路有人注意無？應該攏無咧要意，因為記持內底攏無留甲半項。

行仔行，行到庄尾叫做「過溝仔」的所在。溝仔的水流真大，跨過水溝仔的是一板一尋（siâm）闊的石枋橋，有一陣阿姆、阿嬸佇溝仔邊咧洗衫，話是講甲kā-kā滾。囡仔人愛耍、有較孽，我的兩支跤就一跤前一跤後踏佇橋枋墘，綴佇後壁的青盲ê，就按呢phóng一聲摔落去水溝仔。雄雄我是掣一趒，大聲吼出來，拐仔放咧就下性命傱轉去厝，覕佇房間毋敢出去，嘛嘛吼吼無停。厝裡無半个人，嘛毋敢去田裡揣阿爸A̋u（阿母）。

落尾，青盲ê是按怎矣咧？頭殼內底攏無彼个記持。應該是溝仔邊洗衫的阿姆阿嬸共救起來。後來阿爸是有講按怎無？有去青盲ê�兜ka̋ng會失禮無？庄裡的人有講按怎無？我攏總袂記得了了矣。干焦賰彼个青盲ê，phóng一聲摔落去水溝仔，掣一趒大聲吼出來，拐仔放咧就傱轉去厝，覕佇房間毋敢出去，嘛嘛吼吼無停的彼个場面。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法