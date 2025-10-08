自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 小令／魚鉤

2025/10/08 05:30

◎小令

◎小令

颱風過後，前往知本溼地旁的海邊。過往，爬滿地面的馬鞍藤，已被強風吹來大量的砂所覆蓋。海變得更遠。溼地的水位下降許多，呈現狹長的沒口河。沿著溼地水體，岸邊的階梯狀切面明顯。一走過，腳下就有無聲的砂石滑落，持續崩解著。

溼地的水邊，可見細小魚群。我想起之前有位朋友，曾在溼地的水域旁，戴著潛水面具，一個人趴下去看。看什麼呢？我也不知道。那時的我，在砂地上發現一個生鏽的魚鉤，魚鉤的造形是一片藍白相間的魚，圓張著眼，銜接著金屬鉤子。

有人跑來問我發現什麼，看到是魚鉤，就拿去給那位喜歡趴溪的朋友。我等了許久，魚鉤一直沒有回來，我忍不住跑去詢問。朋友反問我怎麼了嗎？情急之下，我說想拍照。拍完照，魚鉤又被拿走。每次翻相片看到魚鉤，就會想起他一個人趴在岸邊，面部在水中的身影。

開花的馬鞍藤吸走我的目光。天空中，白鶺鴒的鳥鳴一前一後地遠去。波浪狀的熱氣，波浪狀的胎痕，波浪狀的溼地水域，不時有藻類的氣體浮出，形成細小氣泡。即將到來的正午烈日，愈來愈遠的海，迫使我轉身回程――彷彿掙脫鉤子――拚命逃走的速度。●

