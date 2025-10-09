【藝術文化】首屆台灣作家節11月登場 跨域連結推動文學「自然醒」精神

台師大教授黃心健（前排左起）、文化部政務次長李靜慧、策展人鴻鴻、文化部長李遠、台文館館長陳瑩芳、作家廖鴻基、大象設計共同創辦人潘岳麟，以及此次參與的作家與團隊們合影。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣文學館昨（8）日在台灣文學糧倉舉辦記者會，宣布首屆「台灣作家節」將於11月7日至30日舉行，以「自然醒」為年度策展主題，展開為期3週的文學盛會。活動涵蓋主題講座、工作坊、跨域展演與展覽等逾30場次，邀集近60位國內外作家與譯者，以及約30位藝術創作者及出版人共同參與，活動據點橫跨台南本館、台北文學糧倉、台北文學基地，並延伸至台東原住民族部落與各地獨立書店。

首屆「台灣作家節」由詩人鴻鴻擔任策展人。（文化部提供）

文化部長李遠出席記者會時致詞指出，首屆「台灣作家節」對文化界或許只是一小步，但對台灣文學館而言卻是一大步，他表示，籌辦文學節日是「吃力不討好」的挑戰，但文化需要實驗精神，「雖然難免會犯錯，但至少我們在做新的嘗試。」

李遠說明，台灣文學正處於創作力最旺盛的時期，從九十多歲仍筆耕不輟的黃春明，到中生代持續穩定創作的作家，再到年輕世代初試啼聲即獲獎的新秀，「不論出版環境如何低迷，台灣作家的作品一直在出來，這是一個非常關鍵的時刻。」李遠也提出文化部未來3大方向：擴大文學創作獎勵、加速翻譯推進、深化文學跨域合作，「文學創作不只是一本書，而是文化創意產業的核心思想。」

台文館館長陳瑩芳表示，台灣文學兼具語言、文化與歷史的多元性，文學館成立二十多年來持續推動典藏研究、外譯與跨域實踐。她指出，「台灣作家節」將聚焦培育新銳譯者，展現文學的自由精神與跨域能量，作家節不只是慶典，更是能量的累積與未來希望的交流平台。

詩人兼策展人鴻鴻介紹，今年主題「自然醒：文學跨域．群島連結」，象徵從自由與自覺出發的文學精神，活動將以陳思宏、吳明益、零雨3位焦點作家為主軸，分別探討性別、環境與詩性書寫的覺醒意識，並邀請觀眾透過閱讀與對話，重新感知文學與社會、自然的關係；此外，也邀請到瑞士漢學家愛麗思（Alice Grünfelder）與日本詩人四元康祐（Yoshimoto Yasuhiro）兩位國際作家參與交流。

活動期間，亦將舉行譯者實作營、國際論壇、跨域展演與深夜「酒吧長談」等系列活動，讓文學走出書頁，進入生活。詳詢「台灣作家節」及「台灣文學基地．文學糧倉」官網與臉書。

