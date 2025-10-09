高市交攜手踢霹歐11/8台北「無界搖擺」 亞洲首演《Swing Symphony》

「KSO的無界搖擺」台北記者會，左起TPO鋼琴翁家怡、爵士鼓詹無季、低音提琴林庭揚、小號羅丹、單簧管高杰、高市交執行長朱宏昌、聯邦銀行總經理許維文、指揮吳曜宇、高市交長號田智升、法國號陳冠豪、小號唐大衛、低音號澤村隼。（高市交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕KSO高雄市交響樂團睽違10年重登台北國家音樂廳，將於11月8日攜手TPO Big Band踢霹歐爵士大樂團，於「KSO的無界搖擺」音樂會，演出當代爵士天王溫頓．馬沙利斯（Wynton Marsalis）的鉅作《Swing Symphony》（搖擺交響曲）。

高市交與TPO無界搖擺，將於11月在台北演出。（高市交提供）

為此，高市交特別於昨（8）日北上舉辦宣告記者會，指揮吳曜宇表示，對高市交來說，北上主辦音樂會相對需投入更多時間資源與人力籌備，但這次很榮幸是《Swing Symphony》的亞洲首演，且另外2首曲目，包括杜卡的《仙女》與拉威爾的《圓舞曲》，都充分彰顯高市交活力與青春的特色。

高市交指出，馬沙利斯是小號演奏家、作曲家與教育家，被譽為當代美國爵士音樂的精神領袖，他的《Swing Symphony》是一部結合交響樂團與爵士大樂隊的7樂章鉅構，由柏林愛樂、紐約愛樂、洛杉磯愛樂與倫敦交響樂團共同委託創作，2010年6月由柏林愛樂與林肯中心爵士樂團共同首演。

高市交說明，此樂曲回顧並重構爵士樂自20世紀初以來的發展軌跡，作曲家以交響化的手法處理爵士元素，讓節奏、和聲、旋律與編制相互交織。結合高雄市交響樂團的厚實音色與TPO Big Band的律動語感。對台灣觀眾而言，這將是首次在台灣欣賞這部作品舞台呈現的機會，TPO團長高杰表示：「這是我們演奏爵士樂以來，最有意義以及挑戰性的一場演出。」

做為主要藝文支持者，聯邦銀行總經理許維文也受邀出席記者會並表示，將持續透過實際行動，落實支持藝文、回饋社會的承諾。

「KSO的無界搖擺」除台北場之外，另將於12月6日在衛武營音樂廳演出。詳詢OPENTIX。

