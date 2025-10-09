自由電子報
藝術文化

【藝術文化】衛武營7週年新制服亮相 10/10「Open House」免費看演出

2025/10/09 05:30

衛武營新制服亮相，將以嶄新形象溫暖迎賓，圖為藝術總監簡文彬（左3）與服裝設計師詹朴（左4）率領穿著新制服的第一線服務人員合影。（衛武營提供）衛武營新制服亮相，將以嶄新形象溫暖迎賓，圖為藝術總監簡文彬（左3）與服裝設計師詹朴（左4）率領穿著新制服的第一線服務人員合影。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心歡慶7週年，10月10日Open House敞開4廳院，推出14項共19場精采節目，邀請民眾免費觀賞演出，並由知名旅英服裝設計師詹朴為服務人員打造新制服，全新亮相展現台灣軟實力。

衛武營Open House從清晨到深夜14項共19場精采節目，音樂廳由國際管風琴獨奏家尚傑生帶來《跟著管風琴一起趴趴走》；戲劇院推出台北曲藝團《相聲也瘋狂》，以群口相聲《王子復仇記》為核心，融合《哈姆雷特》、《趙氏孤兒》、《王佐斷臂》等3齣經典復仇戲碼，帶來爆笑經典相聲。

歌劇院搶先直擊布拉瑞揚舞團《我．我們》首部曲派對前哨站排練實況；表演廳則有無聲木管五重奏&鴨子老師帶來《糖果屋的祕密音符》，改編自格林童話經典兒童歌劇，融合浪漫樂派風格與德國民謠旋律，加上生動風趣的說書，彷彿身歷其境。

戶外劇場《眾人的搖擺》音樂派對邀請Bright Light四重奏、盜魂爵士樂團、Pathfinder樂團帶來風格迥異爵士演出；下半場則由創作女團「BOOM！怪物星人」與破億神曲製造機蕭秉治，引爆狂歡熱潮。

還有特別企劃《魂顛記》大銀幕特別版，衛武營戲劇院首度化身為電影院，邀請大家「扮裝」來看午夜場電影；《武營歐普拉》全民美聲於公共鋼琴旁舉行，素人歌手一圓聲樂家夢想；北廣場則推出永續主題市集。

藝術總監簡文彬表示，衛武營Open House將廳院大門完全打開，迎接觀眾參加7週年派對，服務人員是民眾踏入廳院的第一印象，10月10日這天，換上由知名服裝設計師詹朴打造的全新制服，以嶄新形象陪伴大家迎接衛武營7歲生日，邀請大家國慶日回營一起慶祝，感受衛武營的改變與喜悅。

