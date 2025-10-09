【自由副刊】 古乃方／白女巫水療法

圖◎黃子欽

◎古乃方 圖◎黃子欽

從沒想過當媽媽以後，我追求的按摩愈來愈狂野，幾乎要考驗陌生人之間信任程度的極限。

此時的我已是五個月嫩嬰的媽媽，並與先生安一起照顧著十八歲小狗尼尼。尼尼愈來愈老，常常蹲在角落一動也不動，愈睡愈多，牠的生命已步入老年，隨著時間，我愈來愈擔心牠有天會走。嫩嬰的生命剛到來，嬰兒的新世界，需要一個媽媽抱持著，當她的鏡子。我愛著他們，也時常擔心著他們，有時候出門運動，便會想拿起手機，點開嬰兒室的監視器畫面，也看客廳睡覺的尼尼會不會癲癇發作？我無法專注地待在原本要做的事情裡。這讓我十分疲憊。

習慣愛伴隨著控制。記得剛生完小孩時，我仍非常理智地跟先生說，胎盤要記得帶走，冰箱裡沒喝完的柳橙汁也要記得。而剛分娩過的身體是多想全然臣服，接受我就是無法控制一切。

緊繃隨失眠愈發加劇，直到安體貼說出，他可申請在家工作，嬰兒小狗交給他顧，你想去哪就去哪。我才說想去峇里島找白女巫。

我一直在看她的網站，介紹欄寫著她幾年前離開金融業後，開始學習各種療癒。白女巫提供的服務有：靈氣、泰式按摩、陰瑜伽、呼吸法、薩滿重生儀式，以及水療。我最好奇的是水療，點開介紹寫著：準備好迎接改變人生的體驗了嗎？這是一種獨特的水療法，結合了冥想、呼吸、身體運動、能量運動和水中頌缽。這個療法與其說是放鬆，不如說是生命的轉變儀式。臣服於水，讓自己在水上和水下流暢地移動。關鍵字正放大。我一直想練習的便是這個，要順流，要放心。於是我下訂療程和機票，飛往峇里島。

飛機上，我看著海岸線漸離，即便此刻嬰兒和小狗發生什麼事，我也管不著了。

水療的經驗我有過，精確一點來說，我曾做過的叫水指壓（Watsu）。第一次體驗是在孕期。懷孕時，因寶寶在羊水裡，與她一體的我，也變得十分親水。陸上的孕婦按摩沒法趴（肚子會壓到），只能側身，腿跨在月亮枕上施作，身體能被按的角度和深度十分有限。水指壓是我的救星。

孕中期時，我在南法格拉斯香水學校進修，回程搭火車去巴黎待三天。二十幾歲時來巴黎，太多博物館、甜點、舞會和派對，去都去不完，對於這個石灰岩城市底下的洞穴和水道，我一點也沒興趣。當時的我活在書本和愛情的世界。三十幾歲再來巴黎，我早已不跳探戈，也開始戒糖，不在乎哪家馬卡龍好吃，意識延伸至地下世界。我想在洞穴裡做水指壓。

水指壓的起源來自一個指壓師傅與他突發奇想的老人客戶，老人有天覺得指壓無聊了，問師傅要不要到溫水游泳池裡按摩？而師傅沒有說不。將他的腳踝掛上浮球，脖子墊著水枕，從肩頸按起。老人的身體隨著水流的牽引，像海草輕輕搖晃，他體驗到最極致的療癒在水裡。幾年後，他的師傅成為水指壓祖師爺，開立宗派，有了徒子徒孫。

我挺著六個月孕肚，走入巷子深處，我貼著冰涼的石壁更衣。水指壓師傅身穿連身黑泳衣，看起來約莫四十幾歲的金髮女子，她微笑，領我走入地下。小心地滑，她說。

眼前出現的是一池溫水，波光搖曳在拱形的岩壁，有幾秒鐘我感到有點目眩。金髮女子邀請我靠近。

我把身體逐漸躺平，漂在水面上。我的雙腳被繫上浮球，她抱著我漂游。在她懷裡彎曲的我，像個胎兒。當她帶著我的雙腳，呈蛙腿彎曲，緩緩踢水，以為是生命中第一次了。我將蹬出子宮，迎接這世界。我全然地感知著肚子裡的寶寶。她是我，我是她。

經驗太美，使我回台灣後，仍渴望重溫。水指壓在台灣仍不特別盛行，能找到的是物理治療所，氣氛與洞穴完全不同。我想飛出國一趟，巴黎太遠又太花錢，去峇里島找白女巫最好，她又是法國人，她在峇里島做療程，於我是個經濟實惠又完美的組合。我們很快敲好時間。

她住在烏布田中央的小別墅。我從市區叫了Grab摩托車載我過去，一路上高高低低，叢林包圍道路，有點好玩。只是當我拿現金給司機，他攤開他空空的錢包說沒錢找時，又不那麼好玩。

推開門的時候，穿著露背掛脖亞麻洋裝的金髮女人，正在燒水，準備茶席。茶使我有一絲念頭，會不會只是歐洲人在文化挪用一種東方符號，而她只是個逃遁到身心靈小泡泡的洋人？峇里島生活相較歐洲便宜，她只要偶爾賺賺觀光客（如我）的錢，很容易能好好活著。她或許沒有我想像中的法力高超。

她轉身看我的時候，手裡還揣著手機，她說嗨，下一秒又低頭回訊息。我坐在她對面，想著居然是我比她還專注。

好在她抬起頭來時，她的眼神清澈，白女巫或許只是自在地做自己，想回訊息就回訊息。接著她用扇子揮著乳香煙霧，和我解釋接下來會發生什麼事。等等我先去露台沖冷水，她會替我的腳踝繫上浮球，鼻子夾上鼻夾，我將無法呼吸。不對。無法用鼻子呼吸。當她輕捏我一下，我如果準備好了，便吸一口氣，閉氣，她會把我的頭埋進水裡。

她說的每個字都讓我想到死。我有點害怕，同時又有點興奮療程這麼刺激。

當媽媽後的生活，最大的問題是睡不好，半夜常被嬰兒咿咿啊啊的聲音吵醒。小孩的出生也帶來了人，到府保母使白天的家成為工作的場域。我感謝有保母幫忙，卻也時常感到不自在。一來不好裸體走來走去，二來是空間裡的時間的流速變得不均勻，保母的時間與我不同步。傍晚女兒睡覺時，保母看著時鐘等下班，她過著上班族的時間，而我卻是個永遠無法下班的人。

白女巫換上泳衣時，我注意到她脖子到肩膀處有燙疤。我漸漸覺得她不是玩玩而已，她想透過水療幫助人，或許有些背後的原因。

靠在她的臂彎，我在泳池水面上漂。水是冷的，但在陽光下，我感覺非常暖和。閉眼，聽著風吹過稻田窸窣的聲音，鳥飛起，有幾秒鐘，不知道我在哪裡。白女巫邊牽引著我的身體，邊哼著歌。我好像賭博輸錢，被丟入海裡的水手，突然得救，迷迷糊糊間，進到了熱帶小島裡不知名女巫的家中。

突然間，她輕捏了我的手臂。我吸氣，閉氣，進入水下。隨著那口氣逐漸消散，情緒似乎也失去介質，散溢出去。留下的只有安靜，和一些閃閃又透明的東西。

她並沒有要把我溺死，過了幾秒鐘後，便領我浮出水面。閉氣後，呼到的空氣特別鮮美。像乾涸大地迎接雨季。

輕捏。閉氣。深潛，出水。來來回回幾次後，我感覺像是在沖瀑布，內在有一些深刻的東西正在敞開。

喜歡按摩的我，有時感到十分哀傷，因按摩成為我放鬆的條件。我去按摩並不是因為我很自由，而是唯有如此我才能放鬆。按摩這件事，勾勒了某種快樂的樣子，迷迷糊糊、鬆鬆軟軟、皮膚發光，我好像除了遛小狗外，就想不到其他也如此快樂暢通的時候了。悲傷之處就在於，這揭示了，最深的最深，我的靈魂皺成一團，被動無助，依賴別人的手才能揉開。

但在水裡，我擺脫了這種哀傷。水是火的墓地，遺失的夢在水裡安穩。我的身體裡所有壓抑的，憤怒的，似乎正與水融合一體。

說來奇怪，在水裡閉著眼，我卻好像才能真正注視著她。白女巫那金色小波浪的鬈髮，來自南法鄉村的一綹又一綹的髮雲。我觀察著她穿著的長袖潛水上衣，過於清涼的三角泳褲，恥骨處沒露出一點毛，她想必跟我一樣，是喜歡把自己除光光的。她的臉蛋像一隻精緻的小貓，尖鼻，藍眼珠，鼻翼上小小的雀斑。脖子延伸至胸口的疤。疤痕使她神祕。我看她好像看見自己。

她在水上，我在水下，我們透過水感知著彼此。水是鏡子。她與我如此接近，卻不是我，我們好像是從一個完整的存在裡分裂出來的。

我逐漸信任她，也不得不，不然我又能怎麼辦呢？緊張，對抗，想著萬一她背叛我，決心把我溺死怎麼辦，這樣想只會讓一切變得更糟。

她捏掉我的鼻夾，漂浮頭枕支撐著我的肩頸。她在我的胸口、骨盆內側和頭頂放上金色頌缽，她敲擊著，在環狀音場裡，池水與我身體裡的水共振。

水在對我說話，教我不需活得那麼用力，不用控制那麼多事情。

當媽媽後，我得控制各種，不然生活好像會被大小事淹沒。甚至小狗尼尼，我也捨不得牠這樣老去，有天會走。

狗給我的壓力比嫩嬰大，因為老去的身體似乎有種迫切的隱形壓力，使我恐懼。尼尼老了以後，開始有癲癇的問題。發作起來，牙齒打顫，幾乎要咬到舌頭，在陸地上四肢卻一直做滑水動作，牠很害怕。我也好怕。癲癇結束後，牠會在家裡繞圈圈，有時杵在角落，一動也不動好久。有時候牠睡覺時，整個身體癱軟，我看著牠小小的頭顱，狹長的嘴形，我想到原始洞穴裡的壁畫，粗獷地勾勒著小狗骨架的輪廓。我想我已經在紀念牠。

與狗一起共同生活，是多麼美妙的事情，我甚至無法想像一個幸福的家是沒有小狗的。每當牠睡去，我便會把雙手放在牠的身上，想著還有呼吸嗎？我太愛尼尼，牠有一天會走的恐懼快吃掉我。

白女巫此時抱起我，領我坐回岸邊。風吹來，我有些發抖。水好冷。她在我的後側抱著我。她唱著歌。我聽不懂。我想大概是，如果你能在冷水裡放鬆，便能在死亡裡放鬆。

與白女巫見面的那天起，我的心中彷彿某些僵硬抓緊的地方開始鬆脫。我做了一些關於恐懼的夢。像是我走到員林老家的地下室，地下室裡沒有我最疼愛的小狗，只有一團煙霧，那陣煙把我掐緊，腳懸浮於地，我漸漸無法呼吸。

買三次療程有打折，白女巫的網站上寫著，隨著一次又一次的治療，你的身心會漸如花朵盛開。在第一次體驗後，我完全沒有拉扯，說我還要。

第二次見她時，我和她說那些恐懼的夢。她說那我們先來動一動。我們在陽光露台沖澡，她像個快樂小狗那樣甩著身體，接著把手放在屁股後面，像是孔雀一樣動。我被她逗壞。一起學孔雀走路。

輕捏。閉氣。深潛，出水。我與她已很有默契，甚至她輕捏我腳踝，我也吸一口氣閉起。白女巫抬高我的腳，我的頭順勢入水。水深處，有個新的宇宙在我四周天旋地轉。我卻感到異常安靜。這就是死掉的感覺嗎？

我進到了另一個維度。我擔心的、焦慮的、愛的那個宇宙已離我很遠。水告訴我的神經，我很平靜，死掉了也沒關係。在這個全然寂靜的空間，我赤裸到沒有任何武裝，想抗拒也無法。我不是調香師、寫作者、母親、女兒、姊姊，什麼都不是，我即當下的自己。原來我真正的位置是在水裡。唯有在此我可以歸零。

曾經在金融業時，我的紓壓方式除了在信義區欲海浮沉，便是喝酒喝到胃痛。離開金融業後，我仍積極地找尋著療癒，說到底，我真正渴望的是終極宣洩，完全淹沒，如果代價是死掉，那也沒關係。

這個過程有時候太過劇烈，常常被理解為瘋狂。

我開始喜歡憋到沒氣，如此浮出水面時，吸到的空氣才會特別美麗。

上岸後，我在躺椅上，浴巾包裹著身體。我一點也不想睜開眼睛。她輕觸我的胸口，把氣揮到肚腹，發出了呼的一聲。

白女巫說上岸的此刻最重要，因身心正在整合，而整合是所有事物的鑰匙。我想起為什麼喜歡寫作了。

因為很純粹像水，沒有物質做為介質，且透過文字整合自己，讓我走過的人生，不只是走過而已，更像完成。

當我已經離開了峇里島的白女巫別墅，在陸地上，我仍常閉氣，想像水包圍我，搖晃，變形，水讓我進到夢鄉。我感受著時間，嬰兒的時間剛開始，老狗的時間將至，當水蔓延到我的心靈，我知道某一刻時間會進入暫停。那個時刻，我即便擔憂恐懼，仍有個安靜的力量，托著我活下去。●

