藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 顏嘉琪／為母則小強

2025/10/09 05:30

◎顏嘉琪◎顏嘉琪

◎顏嘉琪

今年春天，母親意外健檢出肺部結節。手術期程排定後，她竟開始沮喪，哀歎自己為何沒事要檢查，自找麻煩。可以理解她的心情，畢竟她陸續因為子宮、甲狀腺進過幾次手術室。也許她曾想過，苦難類似稅制，每個人都有額度。

護理師安慰她，我們也安慰她，要有多幸運才能提早發現。沒想到眾人的安慰皆不及我爸一句「妳是打不死的蟑螂」來得有效，媽在電話中破涕為笑。我心想，誰會把另一半比喻成蟑螂啊。而且竟然十分有效。

手術前一晚，我到醫院探視。走進病房，竟看到爸媽滿手食物，偷偷摸摸走來，母親才小聲說昨天擅自離開醫院被護理師訓斥了一頓，所以今天她脫掉病服才溜出去。便當是買給我吃的，她知道我下班過來還沒吃飯。我問這兩天住院狀況，她說我爸睡得很好，她倒水削水果下樓買飯，鄰床的阿伯還以為住院的是我爸。●

