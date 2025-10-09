自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．親子會客室】黃金發展期 多親近山林

2025/10/09 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／欲言

身為一個孩子的母親，我期待孩子能身心靈健康平安成長。

台灣的家庭型態從早期大家庭，到今日快速轉變為核心家庭為主，也悄悄地改變了孩子的成長地景。在雙薪核心家庭成為主流的今日，放學後的孩子多數被接送到安親班、才藝班，甚至夜間補習班。假日時，家庭活動常被安排在百貨商場或電影院，而非公園、溪邊或山林。

許多父母覺得孩子生活安穩、有課可上、不閒著，才是「為孩子好」。但我們卻漸漸發現：愈來愈多的孩子出現語言發展遲緩、動作協調發展障礙、人際社交能力薄弱、情緒適應能力薄弱，甚至注意力缺陷、過動等發展議題。

我們不禁反思：這些問題，是否與孩子失去「自然」、失去「自然遊戲」有關？

一位長期關注並投身於自然、家庭和社區營造的作家理查．洛夫（Richard Louv），在其著作《失去山林的孩子》中，提出了「大自然缺失症」（nature-deficit disorder）的概念。他指出，現代兒童逐漸失去與自然接觸的機會，是一種普遍卻被忽視的文明病。都市化、過度商業的絢麗人造環境、電子產品的沉溺，以及對孩子「安全」的過度保護，使孩子幾乎喪失了自由奔跑、攀爬、探索、觸碰泥土的機會。

然而與自然接觸不僅有助於促進兒童的感覺統合發展，還能強化大腦的注意力網絡、情緒穩定系統與創造性思維。簡單地說：自然不只是放鬆心情的風景，更是孩子發展的核心養分。

試想這樣一個畫面：孩子與父母走在森林小徑上，他必須踩著石階、躲開樹根（無論是跨步或低頭閃過）、平衡地走過溼滑的苔蘚、雙手攀爬上坡，與小昆蟲和植物近距離對話，嗅聞落葉的氣味，聽見鳥鳴與風聲。他在不自覺中訓練了全身協調、感覺統合、問題解決與風險判斷，也在與父母的互動中學習情緒的安撫與語言表達。

這樣的「綠色療癒力」（green therapy），不需要特殊設備，不需要高昂學費，不需要複雜教案，只需要願意走出去的雙腳，以及願意陪伴、願意傾聽、願意親近自然的心。

「發展」是多面向的整體歷程。孩子的學習，不只是識字、算數，更包括身體的探索、情緒的管理、人際的理解與對世界的好奇。而這一切，都不會自動在補習班發生，而是在「玩」裡誕生。孩子需要玩，不是被規畫好、成人指導式的「活動」，而是那種可在大自然中，自由邁步、探索、觀察、接受變化、可犯錯、可跌倒、可重來的真實探索。自然，就是提供這樣經驗的最佳環境。

鼓勵父母每週至少撥出一次與孩子走入自然的時間──即使只是社區的生態池、公園的林蔭道、郊區的登山步道，都能成為孩子「全人發展」的起點。別擔心孩子弄髒衣服、跌倒擦傷、玩得太瘋，這些「看似不安穩」的經驗，正是他們學習韌性與適應力的契機。

此外，也鼓勵學校與社區建立「自然教育優先」的價值觀，讓學習不再只是教室內的知識吸收，而是與自然結合的生活實踐。

走吧，把鞋子穿好，放下手機、平板，關掉社群媒體、電玩手遊。我們，一起走回自然。

