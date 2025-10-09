自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活大補帖】朋友再熟 分際要守

2025/10/09 05:30

圖／Hungtheart圖／Hungtheart

文／粼粼珍妮

和最要好的朋友S停止聯繫已超過半年。和她既是同學也是好友，國中同班一年，高中也是同學，之後我上夜大，她念三專，生活不再重疊，但透過書信、電話與近年的通訊軟體，彼此分享生活點滴、相互扶持，一起走過花樣年華，再攜手朝花甲之年邁進。

經歷不同生活淬鍊，兩人價值觀漸生歧異，十幾年來，平靜和諧的關係被打破，我們開始有了衝突，打槍、質疑、檢討聲……時而如飛箭射來。或許是歲月淘洗，讓S生出直言不諱的勇氣，她沉積在肚腹的話語不吐不快，我卻因此傷痕累累。

以前不愉快過後，儘管委屈還在心中迂迴，一想到相遇的緣分和幾十年的情誼，也就放下芥蒂。

不過，這次我決定暫不遞出橄欖枝，既然已到奔六之齡，我應該多關照己身，呵護自己的心也很重要，身心靈交互作用，生活中少了不悅才能健康，令人不舒服的關係就別勉強維持。

若干年前一起服務的志工夥伴曾分享：再熟的朋友都應保持禮貌。當時我不以為然，覺得好友打鬧、開玩笑很正常，如今想想，的確不能太過隨心所欲，說者或許無心，聽者可能已被傷害，好朋友也不能喪失邊界感，毫無分際。

過去和S的友情並未一筆勾銷，只是讓時間沉澱尖銳言辭和負面情感，期待有朝一日我們都能進化，S富有禮貌與同理心，而我更豁達包容，當兩人不再話不投機半句多時，再續前緣。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應