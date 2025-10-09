【家庭plus．生活大補帖】朋友再熟 分際要守

圖／Hungtheart

文／粼粼珍妮

和最要好的朋友S停止聯繫已超過半年。和她既是同學也是好友，國中同班一年，高中也是同學，之後我上夜大，她念三專，生活不再重疊，但透過書信、電話與近年的通訊軟體，彼此分享生活點滴、相互扶持，一起走過花樣年華，再攜手朝花甲之年邁進。

經歷不同生活淬鍊，兩人價值觀漸生歧異，十幾年來，平靜和諧的關係被打破，我們開始有了衝突，打槍、質疑、檢討聲……時而如飛箭射來。或許是歲月淘洗，讓S生出直言不諱的勇氣，她沉積在肚腹的話語不吐不快，我卻因此傷痕累累。

以前不愉快過後，儘管委屈還在心中迂迴，一想到相遇的緣分和幾十年的情誼，也就放下芥蒂。

不過，這次我決定暫不遞出橄欖枝，既然已到奔六之齡，我應該多關照己身，呵護自己的心也很重要，身心靈交互作用，生活中少了不悅才能健康，令人不舒服的關係就別勉強維持。

若干年前一起服務的志工夥伴曾分享：再熟的朋友都應保持禮貌。當時我不以為然，覺得好友打鬧、開玩笑很正常，如今想想，的確不能太過隨心所欲，說者或許無心，聽者可能已被傷害，好朋友也不能喪失邊界感，毫無分際。

過去和S的友情並未一筆勾銷，只是讓時間沉澱尖銳言辭和負面情感，期待有朝一日我們都能進化，S富有禮貌與同理心，而我更豁達包容，當兩人不再話不投機半句多時，再續前緣。

