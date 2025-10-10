【藝術文化】鋼琴巨星郎朗12月再登台 施展成名曲魅力和夫妻默契

郎朗將於12月再度與愛妻吉娜．愛麗絲攜手登台。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕鋼琴巨星郎朗將於12月再登台，與NSO國家交響樂團、指揮準．馬寇爾（Jun Märkl）合作柴可夫斯基《第一號鋼琴協奏曲》，還將與愛妻吉娜．愛麗絲（Gina Alice）攜手演出聖桑的《動物狂歡節》。

柴可夫斯基《第一號鋼琴協奏曲》對郎朗的演出生涯可說意義非凡。他首次演奏此曲時才9歲，而1999年17歲時，他在拉維尼亞戶外音樂節為安德烈．瓦茲代打，與芝加哥交響樂團合作，一夜爆紅，在全球樂壇颳起「郎朗」炫風，後來與德國大廠DG合作的第1張專輯也收錄這首曲目。

從「郎朗」炫風橫掃到站穩樂壇標竿，26年來，再聽郎朗的柴可夫斯基《第一號鋼琴協奏曲》現場演出，成為許多古典音樂青少年的理想。此次郎朗回歸榮耀起點，樂迷將可感受他這些年技藝與心境上的轉變，以及一名青年鋼琴家邁向大師境界的成長之路。

音樂會另一大亮點，當然是郎朗的鋼琴家妻子吉娜．愛麗絲，夫妻倆將以雙鋼琴聯袂獻奏聖桑筆下最富巧思的《動物狂歡節》。去年，在指揮大師尼爾森斯率領萊比錫布商大廈管弦樂團的演出下，郎朗與吉娜便共同在《聖桑 法國風情》專輯中錄製了《動物狂歡節》，兩人的絕佳默契，為這部充滿幽默與想像力的「動物學幻想曲」注入獨特的生命力與溫度。

音樂會將於12月21日於台北國家音樂廳、12月23日在台中國家歌劇院演出；此次同樣有「青少年1+1計畫」，盼讓更多青少年親近古典音樂。詳詢MNA牛耳藝術。

