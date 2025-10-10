自由電子報
藝術文化

【藝術文化】府中15「感覺器OFF／ON」展 邀數位世代重啟感官

2025/10/10 05:30

「感覺器OFF／ON」特展，3款限定遊戲機可將迷因與貼圖轉化，打造《社群語彙遊樂場》。（府中15提供）「感覺器OFF／ON」特展，3款限定遊戲機可將迷因與貼圖轉化，打造《社群語彙遊樂場》。（府中15提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新北市文化局主辦的「感覺器OFF／ON—超感官影像體驗展」於板橋府中15正式登場，集結7組新世代藝術創作者，透過影像、聲音與互動新媒體創作，探索當代人與數位環境、感官真實及情緒交流的關係，展期至2026年3月1日。

新北市文化局指出，展覽從數位世代面臨的資訊過載與感官疲乏現象出發，鼓勵觀眾反思在影像與社群包圍的生活中，如何重新感受與辨識自己的情緒與知覺。

展覽自1樓「虛實邊界—登入中」開場，藝術家謝昕妮以跨世代電視螢幕與即時投影構築出交錯空間，讓觀眾在看與被看之間切換，感受數位身分的不確定性。3樓「感官系統—重啟中」展區由陳昱榮、吳修銘與《府中ASMR》共同構成。陳昱榮運用演算法和感測數據生成流動光影，呈現機械與人感知的交融；吳修銘以聲音轉化的舞台裝置，呈現聽得見的色彩與節奏；《府中ASMR》收錄街區聲響與互動音景，引領觀眾穿越黑暗廊道，在聲光中喚醒身體敏銳度。

4樓「情緒訊號—解碼中」以社群文化為主題，打造《社群語彙遊樂場》，觀眾可操作3款限定遊戲機，將迷因、貼圖與符號語彙轉化為互動體驗，探討數位社群中情緒表達的方式與界限。5樓「身分模組—運算中」由陽春麵研究社策畫，觀眾可透過自拍與搜尋紀錄生成影像，體驗數據被標籤、篩選與再現的過程，思考「我是誰」在虛擬時代的多重樣貌。

展覽期間，府中15也推出「感覺開關測驗」限時遊戲，觀眾於10月31日前完成挑戰並分享到社群限時動態，即可兌換限定好禮。詳詢府中15官網（https://www.fuzhong15.ntpc.gov.tw/）。

