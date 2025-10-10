【藝術文化】八卦山天空遊戲場啟用 全齡共享「雲」樂園

八卦山天空遊戲場以雲朵為意象，打造全齡共融公園。（TDRI提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院與彰化縣政府合作推動的「城市美學計畫」，歷經多月規畫與工程施作，彰化八卦山觀景共融公園以全新姿態亮相，更名為「八卦山天空遊戲場」。設計以「雲」為意象，結合自然景觀與共融設計，打造中台灣首座以「天空」為主題的全齡共享公園。

「八卦山天空遊戲場」由階曲設計JHStudio操刀，靈感來自八卦山獨特地形，將高低起伏的地貌轉化為空間語彙，形成如梯田般的層次景觀。園區內設置「雲之攀爬架」、「飄浮繩網」與「雲之溜滑梯」等特色遊具，以藝術化造型呈現，使設施兼具功能與觀賞性，也成為具互動性的公共藝術裝置。

「共融」為此次改造的核心理念。園區規畫無障礙路徑與多元尺度遊具，讓長者、孩童及行動不便者皆能共享同一片遊戲空間。搭配原生植栽與自然遮蔭設計，公園隨季節展現不同風貌，形成兼具遊戲、學習與自然體驗的開放綠地。

台灣設計研究院表示，此次改造不僅是硬體更新，更是公共美學實踐的具體案例。八卦山天空遊戲場展現「城市美學計畫」以設計共創為核心的精神，透過跨域協作回應地方需求，讓八卦山不只是遠眺的風景，也成為民眾可親身參與的生活場域。

「城市美學計畫」自2023年啟動，已走入全台16縣市，推動34件公共空間改造案。計畫鎖定5000萬元以下的小型工程，每案最高補助450萬元整合規畫費，支持設計團隊從調查、思考到整體設計提出貼近需求的解方。透過公開徵選與跨域合作，城市美學計畫期望以設計力翻轉公共場域，讓公共建設更貼近人心，推動城市朝向「以人為本」與「共創共享」的方向前進。

