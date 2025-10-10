自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活停看聽】幫忙戒菸 全家總動員

2025/10/10 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／蔡均富

先說個前提，我們全家都不抽菸且非常討厭菸味。但偏偏老哥在科技業當RD工程師，跟著同事染上抽菸惡習，工作壓力大，菸癮也隨之扶搖直上。

下班回家總是滿身菸味臭氣熏天，癮頭若是犯了，還會偷溜到陽台去抽，害我家時不時被左鄰右舍投訴抱怨。大姊覺得這樣不行，提議戒菸運動，全家通力合作，手段偷拐搶騙也在所不惜。

我上網列印一些抽菸的壞處，內容不外乎得肺癌、氣管受損、口氣不佳、影響觀瞻、女性不喜歡抽菸男性的比例統計（這對單身老哥頗具殺傷力），再來就是體力衰退、陽痿機率飆高（這個故意用放大字體＋粗黑字體）等相關報導。家中老媽最早起，她去超商買完報紙就偷夾入一張，老哥上班前翻閱報紙，一大早就給他怵目驚心的迎頭痛擊。

老爸平時聊天也故意會穿插抽菸的壞處，利用聳動的字眼提醒老哥：電視報導不是杞人憂天，都是生活中發生的真實案例，像是我朋友啊、我們某某親戚啊，就是長年抽菸，結果現在就如何如何啊，很可憐的，你們年輕人不要心存僥倖……我有機會跟老哥打籃球，輸贏擺一邊，但一定要故意滿場飛奔操翻他，讓他親身體驗抽菸造成的體力衰退。我還要故意加油添醋恐嚇他：「你才大我3歲而已，體力就這麼差？以後年紀大了，新陳代謝慢了，身體機能衰退，你又繼續抽菸，到時候你會覺得只是體力衰退而已嗎？」

大姊是醫院護士，三不五時就說醫院有人肺癌往生，或是抽菸孕婦生出有天生缺陷的小孩；同單位的小護士妹妹約會，遇到男生會抽菸都直接打槍的，抽菸真的很不OK，扣分選項的大忌啊！

在上述全家總動員的軟性疲勞轟炸之下，約莫一個多月，我們看到了成效。老哥還是抽菸，但減量非常明顯，下班回家不再滿身菸味，也不會到陽台偷抽了，打球體力也變好，我的操翻計畫得逞機率大降，不過很遺憾，老哥還是單身。但持之以恆，我相信假以時日，戒菸大業必能大功告成，屆時美嬌娘還不手到擒來。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應