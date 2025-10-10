【家庭plus．生活停看聽】幫忙戒菸 全家總動員

圖／達志影像

文／蔡均富

先說個前提，我們全家都不抽菸且非常討厭菸味。但偏偏老哥在科技業當RD工程師，跟著同事染上抽菸惡習，工作壓力大，菸癮也隨之扶搖直上。

下班回家總是滿身菸味臭氣熏天，癮頭若是犯了，還會偷溜到陽台去抽，害我家時不時被左鄰右舍投訴抱怨。大姊覺得這樣不行，提議戒菸運動，全家通力合作，手段偷拐搶騙也在所不惜。

我上網列印一些抽菸的壞處，內容不外乎得肺癌、氣管受損、口氣不佳、影響觀瞻、女性不喜歡抽菸男性的比例統計（這對單身老哥頗具殺傷力），再來就是體力衰退、陽痿機率飆高（這個故意用放大字體＋粗黑字體）等相關報導。家中老媽最早起，她去超商買完報紙就偷夾入一張，老哥上班前翻閱報紙，一大早就給他怵目驚心的迎頭痛擊。

老爸平時聊天也故意會穿插抽菸的壞處，利用聳動的字眼提醒老哥：電視報導不是杞人憂天，都是生活中發生的真實案例，像是我朋友啊、我們某某親戚啊，就是長年抽菸，結果現在就如何如何啊，很可憐的，你們年輕人不要心存僥倖……我有機會跟老哥打籃球，輸贏擺一邊，但一定要故意滿場飛奔操翻他，讓他親身體驗抽菸造成的體力衰退。我還要故意加油添醋恐嚇他：「你才大我3歲而已，體力就這麼差？以後年紀大了，新陳代謝慢了，身體機能衰退，你又繼續抽菸，到時候你會覺得只是體力衰退而已嗎？」

大姊是醫院護士，三不五時就說醫院有人肺癌往生，或是抽菸孕婦生出有天生缺陷的小孩；同單位的小護士妹妹約會，遇到男生會抽菸都直接打槍的，抽菸真的很不OK，扣分選項的大忌啊！

在上述全家總動員的軟性疲勞轟炸之下，約莫一個多月，我們看到了成效。老哥還是抽菸，但減量非常明顯，下班回家不再滿身菸味，也不會到陽台偷抽了，打球體力也變好，我的操翻計畫得逞機率大降，不過很遺憾，老哥還是單身。但持之以恆，我相信假以時日，戒菸大業必能大功告成，屆時美嬌娘還不手到擒來。

