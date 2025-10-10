自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．微幸福案內】曼珠沙華報秋 感受幸福季節

2025/10/10 05:30

埼玉縣幸手市權現堂公園種了300萬株鮮紅豔麗的曼珠沙華，為酷暑打上句點，帶來涼意。（劉黎兒攝）埼玉縣幸手市權現堂公園種了300萬株鮮紅豔麗的曼珠沙華，為酷暑打上句點，帶來涼意。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

今年日本即使進入10月，各地也還殘存暑熱，但是許多最有季節感的花草，已來報告秋天來到，非常忠實；許多成熟的果實或米麥都耐過酷暑而豐收，麵店已貼出「請賞味，新蕎麥！」我最執著的是追逐報秋花的曼珠沙華，也就是石蒜。去年探訪了幾處專種曼珠沙華的寺院，今年則到離家較近的埼玉縣幸手市權現堂公園以及日高的巾著田，開出300萬株及500萬株的花海！

近年日本到處都有各種花海，有時覺得過度人工，卻覺得曼珠沙華是特別的。此花雖豔麗，卻在佛教經典登場，是從天降下的紅花，表示會有好運兆，梵語裡就是「在天界開的花」、「從天傾注的花」；日本人看到曼珠沙華都順口說「彼岸花」、「又到了彼岸時分」，所謂彼岸就是超越生死輪迴的超脫頓悟世界，此岸則是充滿煩惱與迷茫。秋分之日前後，是此世最容易與先祖所在的極樂淨土相通的時期，此岸和彼岸最為接近，也是自己最容易頓悟的時期！

吉兆之花的曼珠沙華，既喜也悲，它是開放在前往冥界的忘川（日本稱為三途之川）河邊，引導人去彼岸的希望之花；但開花時無葉，花落後才長葉，花葉永不相見，亦即「生生相錯、永不見面」，象徵分離與死亡，人生也如此岸與彼岸，注定永遠互相錯過！花語是分離、懷念，也是期待再會。曼珠沙華是充滿兩面性的花，令人喜愛！

日本人對死沒有不祥的形象，鮮紅亮麗、色如鮮血的曼珠沙華雖常種在墓園，被認為是有點毒性的「地獄花」，卻沒不吉利的凶兆。但曼珠沙華只在短暫的秋彼岸開放，花期很短，也因此山口百惠的歌〈曼珠沙華〉裡，就是用曼珠沙華比喻為愛情而活的女人，焦躁無常、脆弱不安卻格外有魅力！

雖然處處都炙熱不堪，但看到大片的曼珠沙華就感受到秋意了，終於得以從今年日本最熱的夏季解脫出來，而或許自己真有機會頓悟至今想不通的一些道理，減少無妄的迷茫與煩惱，可喜可賀呢！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應