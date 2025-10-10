【家庭plus．微幸福案內】曼珠沙華報秋 感受幸福季節

埼玉縣幸手市權現堂公園種了300萬株鮮紅豔麗的曼珠沙華，為酷暑打上句點，帶來涼意。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

今年日本即使進入10月，各地也還殘存暑熱，但是許多最有季節感的花草，已來報告秋天來到，非常忠實；許多成熟的果實或米麥都耐過酷暑而豐收，麵店已貼出「請賞味，新蕎麥！」我最執著的是追逐報秋花的曼珠沙華，也就是石蒜。去年探訪了幾處專種曼珠沙華的寺院，今年則到離家較近的埼玉縣幸手市權現堂公園以及日高的巾著田，開出300萬株及500萬株的花海！

近年日本到處都有各種花海，有時覺得過度人工，卻覺得曼珠沙華是特別的。此花雖豔麗，卻在佛教經典登場，是從天降下的紅花，表示會有好運兆，梵語裡就是「在天界開的花」、「從天傾注的花」；日本人看到曼珠沙華都順口說「彼岸花」、「又到了彼岸時分」，所謂彼岸就是超越生死輪迴的超脫頓悟世界，此岸則是充滿煩惱與迷茫。秋分之日前後，是此世最容易與先祖所在的極樂淨土相通的時期，此岸和彼岸最為接近，也是自己最容易頓悟的時期！

請繼續往下閱讀...

吉兆之花的曼珠沙華，既喜也悲，它是開放在前往冥界的忘川（日本稱為三途之川）河邊，引導人去彼岸的希望之花；但開花時無葉，花落後才長葉，花葉永不相見，亦即「生生相錯、永不見面」，象徵分離與死亡，人生也如此岸與彼岸，注定永遠互相錯過！花語是分離、懷念，也是期待再會。曼珠沙華是充滿兩面性的花，令人喜愛！

日本人對死沒有不祥的形象，鮮紅亮麗、色如鮮血的曼珠沙華雖常種在墓園，被認為是有點毒性的「地獄花」，卻沒不吉利的凶兆。但曼珠沙華只在短暫的秋彼岸開放，花期很短，也因此山口百惠的歌〈曼珠沙華〉裡，就是用曼珠沙華比喻為愛情而活的女人，焦躁無常、脆弱不安卻格外有魅力！

雖然處處都炙熱不堪，但看到大片的曼珠沙華就感受到秋意了，終於得以從今年日本最熱的夏季解脫出來，而或許自己真有機會頓悟至今想不通的一些道理，減少無妄的迷茫與煩惱，可喜可賀呢！

