【家庭plus．親子會客室】別讓關心變壓力

別讓關心變壓力

文／劉彥蘭

連假期間，兒子休假返家，我們一起出遊，途中聊起近況。

晚餐時，他終於對我說：「媽媽，別一直問我工作的事，也別總提醒我騎車危險，要少騎車。我已經二十幾歲了，自己的事情自己學管理。我們可以聊些別的話題嗎？不然這樣很難跟妳說話。」

請繼續往下閱讀...

聽到他的話，我怔住了幾秒，原本以為自己的關心是一種溫暖，卻沒意識到這些話題對他而言可能是一種壓力，甚至引起煩躁。於是，我說：「你說得對，謝謝你的提醒。既然大家難得團聚，不如聊聊旅遊的計畫，看看有什麼地方想去、有哪些美食想嘗嘗。」

反省自己不知不覺染上「家長恐懼症」或「家長職業病」，習慣性地把話題鎖定在現實問題，卻忽略了生活的多元與趣味。幸好，兒子的提醒讓我重新思考。

生存與生活，其實是截然不同的概念。生存，是基本的維持──吃飯、工作、應付瑣事；而生活，則是讓人感受到幸福與充實的過程──藝術、運動、美食、旅遊，以及那些令人眼睛發亮的經歷，生活本是色彩鮮明，別再讓生存的壓力掩蓋它的美好。

我們在家人團聚時，有更多輕鬆愉快的話題，而不只是被責任與現實所束縛。兒子的提醒，體悟生活的真正價值。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法