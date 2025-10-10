自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．親子會客室】別讓關心變壓力

2025/10/10 05:30

別讓關心變壓力別讓關心變壓力

文／劉彥蘭

連假期間，兒子休假返家，我們一起出遊，途中聊起近況。

晚餐時，他終於對我說：「媽媽，別一直問我工作的事，也別總提醒我騎車危險，要少騎車。我已經二十幾歲了，自己的事情自己學管理。我們可以聊些別的話題嗎？不然這樣很難跟妳說話。」

聽到他的話，我怔住了幾秒，原本以為自己的關心是一種溫暖，卻沒意識到這些話題對他而言可能是一種壓力，甚至引起煩躁。於是，我說：「你說得對，謝謝你的提醒。既然大家難得團聚，不如聊聊旅遊的計畫，看看有什麼地方想去、有哪些美食想嘗嘗。」

反省自己不知不覺染上「家長恐懼症」或「家長職業病」，習慣性地把話題鎖定在現實問題，卻忽略了生活的多元與趣味。幸好，兒子的提醒讓我重新思考。

生存與生活，其實是截然不同的概念。生存，是基本的維持──吃飯、工作、應付瑣事；而生活，則是讓人感受到幸福與充實的過程──藝術、運動、美食、旅遊，以及那些令人眼睛發亮的經歷，生活本是色彩鮮明，別再讓生存的壓力掩蓋它的美好。

我們在家人團聚時，有更多輕鬆愉快的話題，而不只是被責任與現實所束縛。兒子的提醒，體悟生活的真正價值。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應