【自由副刊．2025年諾貝爾文學獎】 2025年諾貝爾文學獎得主 － 卡勒斯納霍凱．拉斯洛Krasznahorkai László

2025/10/10 05:30

卡勒斯納霍凱．拉斯洛，攝於拉斯洛出席2021年7月26日奧地利國家歐洲文學獎。（法新社）卡勒斯納霍凱．拉斯洛，攝於拉斯洛出席2021年7月26日奧地利國家歐洲文學獎。（法新社）

【編輯室報告】

2025年諾貝爾文學獎，台灣時間昨晚7時公布，由匈牙利作家卡勒斯納霍凱．拉斯洛（Krasznahorkai László，1954-）獲獎，評審委員如此推崇：「他令人信服且充滿遠見的畢生作品，在末日般的怖懼中，重申了藝術的力量。」拉斯洛風格獨特的寫作，不僅反映於文字紙頁之間，許多人閱讀他更是透過影像——長年與匈牙利導演貝拉．塔爾合作密切，完成《撒旦的探戈》、《鯨魚馬戲團》、《都靈之馬》等經典。蘇珊．桑塔格曾表示，願意每年不斷重看電影《撒旦的探戈》，那無比魅惑的詩意影像，正是源自於無比魅惑的小說。

