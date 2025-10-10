自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 雲端論壇

【自由副刊．2025年諾貝爾文學獎】 葉佳怡／抵抗的憂鬱

2025/10/10 05:30

瑞典皇家學院展示拉斯洛作品，立面書封中間為《抵抗的憂鬱》（The Melancholy of Resistance），曾改編為電影《鯨魚馬戲團》。（法新社）瑞典皇家學院展示拉斯洛作品，立面書封中間為《抵抗的憂鬱》（The Melancholy of Resistance），曾改編為電影《鯨魚馬戲團》。（法新社）

綜合報導◎葉佳怡

匈牙利作家卡勒斯納霍凱．拉斯洛的第一部作品《撒旦的探戈》（Sátántangó）出版於1985年，當時這部作品就已展現出他的主要創作特質：後現代主義及多重觀點並進。此外諾獎評審委員還指出，在從卡夫卡延續到奧地利作家托馬斯．伯恩哈德的中歐傳統裡，拉斯洛是一位偉大的史詩級寫作者，而拉斯洛也曾說過，「沒有卡夫卡，我不會存在。」

【自由副刊．2025年諾貝爾文學獎】 葉佳怡／抵抗的憂鬱貝拉．塔爾改編自拉斯洛《撒旦的探戈》劇照。
（金馬執委會提供）

【自由副刊．2025年諾貝爾文學獎】 葉佳怡／抵抗的憂鬱與拉斯洛合作多部經典的匈牙利導演貝拉．塔爾。
（台北電影節提供）

由於成長於共產主義國家，又見證了最後導致蘇聯解體的社會動盪，他寫出小說《抵抗的憂鬱》（The Melancholy of Resistance），評審團特別提起故事中那具安靜展示在小鎮中的巨大鯨魚屍骸。那樣的噩夢場景不只影射政治，也在與人世間某種具有破壞潛能的神祕力量對話。

拉斯洛專注於人們在秩序與失序之間的荒謬掙扎，以及社會暴力帶來的衝擊，因此嘗試用作品的形式來反映現實的本質，並展現出黑暗的詩意美感。他在1999年出版的《戰爭與戰爭》（War and War）因此讀來令人不安，2016年《溫克海姆男爵的歸來》（Baron Wenckheim’s Homecoming）長達數頁無標點的長句更令人聯想到他兒時喜愛的福克納――他們都在潛入人性的幽深之處。

此外他也放眼東方，多次前往中國，寫出《庫倫的囚徒》（The Prisoner of Urga）和《天之下的毀滅與悲哀》（Destruction and Sorrow Beneath the Heavens），在探索異文化之餘對現代性進行針砭與辯證。

由左至右依序為《庫倫的囚徒》、《撒旦的探戈》、《Animalinside》。（法新社）由左至右依序為《庫倫的囚徒》、《撒旦的探戈》、《Animalinside》。（法新社）

拉斯洛也是積極回應現世的作家，他的短篇小說〈天使從我們頭上飛過〉（An Angel Passed Above Us）寫的是烏克蘭戰爭，這場戰爭不只讓他「心中滿是驚恐」，他也因此對匈牙利政府出聲批判。末日般的怖懼捲土重來，無論是否憂鬱，小說家都還在抵抗的路上。●

