藝文 > 自由副刊 > 雲端論壇

【自由副刊．2025年諾貝爾文學獎】 董柏廷／周昭翡談《撒旦的探戈》

2025/10/10 05:30

匈牙利作家卡勒斯納霍凱．拉斯洛的第一部作品《撒旦的探戈》匈牙利作家卡勒斯納霍凱．拉斯洛的第一部作品《撒旦的探戈》

報導◎董柏廷

聯合文學出版社總編輯周昭翡受訪時指出，目前台灣僅出版拉斯洛小說《撒旦的探戈》，該書由聯合文學於2020年推出。「大家對他比較熟悉，是他在2015年獲得國際曼布克文學獎，《撒旦的探戈》算是他的代表作。」她回憶，此書譯者為余澤民，是少數熟悉匈牙利文的華文譯者。「因為只有他能直接從匈牙利文翻譯，我們出版時又重新潤過成台灣華語版本，花了很多時間調整語彙。」她認為這部作品雖具閱讀難度，但文字深刻，「對人性黑暗的描寫非常到位，也有詩的美感，對宗教的思辨也令人想繼續讀下去。」

周昭翡分析，《撒旦的探戈》以十二個樂章結構鋪陳，如音樂般節奏反覆，描寫在匈牙利邊陲村莊中掙扎求生的居民。「小說裡的人物被命運操弄，文字殘酷卻帶著蒼涼感。他擅長寫流浪漢、邊緣人、等待命運轉折的人物，讀起來會讓人著迷。」她也透露，聯合文學出版社多年來一直關注此作家，「他在諾貝爾文學獎呼聲很高，我們也一直有留意，連續兩年沒得，本來以為可能不會得獎，結果今年真的拿到了，也覺得很意外。」●

