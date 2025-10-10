【自由副刊．2025年諾貝爾文學獎】 李珞玟、蔡佩盈／得獎之後――近十年諾獎得主近況

整理報導◎李珞玟、蔡佩盈

常有一說：諾貝爾文學獎既是作家們夢想的桂冠，卻也是死亡之吻，因為過高的榮譽箝制了寫作者原本可能的自由。自從第一屆諾貝爾文學獎於1901年頒給法國詩人蘇利．普呂多姆，已有百餘年歷史的此獎，仍然持續被關注著，本刊特別整理近十年得主近況，看看獲得榮耀之人，是能更上層樓，或者就此被困於黃金囚牢？

2024

韓江（Han Kang，1970-）是首位獲得諾貝爾文學獎的韓國作家和亞洲女性作家，代表作《素食者》（2007）、《少年來了》（2014）、《白》（2016）、《永不告別》（2021）均於獲諾獎前由漫遊者文化在台出版。2018年，韓江實現經營書店的志業，與兒子共同創辦獨立書店「書店今天」，2024年一度因人潮過多而關閉，後發布「作家不再參與書店經營」的聲明。今年八月中，獲韓國書店聯合協會（KFBA）評選為年度作家；十月將由漫遊者出版獲獎後的新作《光與線》，收錄十二篇散文與攝影作品。韓江認為，五十幾歲是寫作者的黃金創作期，現年五十四歲的她為此過著規律生活，正在撰寫背景設於當代首爾的《白》姊妹作。

2024年得主韓江。（歐新社）

2023

2023年諾貝爾文學獎得主挪威劇作家庸．佛瑟（Jon Fosse，1959-），以新挪威語（Nynorsk）寫作，有新易卜生之稱。今年九月初出版三部曲之首部小說《Vaim》。繁中譯本目前有《閃光》（Kvitleik，2023），由麥田出版於今年九月底推出；簡中譯本則有代表作《有人將至》、《秋之夢》等劇本集。台灣導演王希捷曾於2004年執導《沙發上的女孩》做為畢製，並以佛瑟為碩士論文的研究對象，前往挪威田野調查。香港則有邱廷輝導演分別於2021、2025年製作《霜遇》、《纏眠》兩檔舞台劇。

2023年得主庸．佛瑟。（法新社）

2022

安妮．艾諾（Annie Ernaux，1940-）是首位獲得諾貝爾文學獎的法國女性作家，以自傳體扣合社會現實，代表作《位置》（1983）、《沉淪》（2001）、《記憶無非徹底看透的一切》（2000）、《嫉妒所未知的空白》（2002）均於獲諾獎前在台出版，書信集《如刀的書寫》（2017）中譯本則於2023年出版。年逾八十的安妮．艾諾，至今仍積極投身政治及社會運動、參與全球各地的文學活動、與讀者通信，不過感歎獲諾獎後，生活中很難找到空檔來寫作，出席活動時很難再像以前一樣隨意地與人交流，也須回應法國文學界對其女性書寫的抨擊。

2022年得主安妮．艾諾。（路透社）

2021

阿卜杜勒拉扎克．古納（Abdulrazak Gurnah，1948-）是坦尚尼亞裔英籍小說家與學者，作品圍繞難民主題，研究專長為殖民主義和後殖民書寫，代表作《天堂》（1994）、《海邊》（2001）、《來世》（2020）於2023年起由潮浪文化在台出版。2024年9月，退休多年的古納獲聘至紐約大學阿布達比分校任教。今年五月，出版因獲諾獎而一度擱置的小說《Theft》（竊盜，暫譯），以三名青少年的成長回望其故鄉尚吉巴的動盪歷史，並預計出版小說《The Last King of Zanzibar》（尚吉巴末代君王，暫譯）。

2021年得主阿卜杜勒拉扎克．古納。（歐新社）

2020

美國詩人露伊絲．葛綠珂（Louise Glück，1943-2023）自1968年發表首部詩集以來，獲獎無數。獲諾獎隔年（2021）出版第十三本詩集《Winter Recipes from the Collective》（合作農場的冬日食譜，暫譯），收錄十五首作品。2022年首度出版中篇小說《Marigold and Rose》（金盞花與玫瑰，暫譯），以一貫精湛的敘事詩筆調，描繪雙胞胎姊妹零至一歲間的成長。2023年因癌症逝世，享年八十歲。目前在台出版的譯本僅有《野鳶尾》（陳育虹譯，寶瓶文化出版，2017）。

2020年得主露伊絲．葛綠珂。（法新社）

2019

奧地利作家彼得．漢德克（Peter Handke，1942-）是最具爭議的諾貝爾文學獎得獎者之一，至今仍遭歐美文化界抵制，但其文學成就亦不可否認，早期劇作集《冒犯觀眾》（1966）、成名小說《守門員的焦慮》（1970）、《左撇子女人》（1976）、《在漆黑的夜晚，我離開了我安靜的房子》（1997）、《水果賊》（2017）等作品陸續在台出版或再版。獲諾獎後仍保持創作動能，出版《第二把劍：五月故事》（2020）等多部小說。2025年出版劇本《Schnee von gestern, Schnee von morgen》（昔日的雪，明日的雪，暫譯，2025），並於受訪表示，「在寫書的過程中死去，那該有多好！」

2019年得主彼得．漢德克。（路透社）

2018

暢銷波蘭作家奧爾嘉．朵卡萩（Olga Tokarczuk，1962-）是2018年曼布克獎與諾貝爾文學獎雙料得主，在台也頗有人氣，《太古和其他的時間》（1996）、《雲遊者》（2007）、《雅各之書》（2014）等代表作均已在台出版或再版。2022年，成功掙脫諾獎桎梏，擁抱寫作的療癒與樂趣，出版歷史恐怖小說《Empuzjon》（女鬼宴，暫譯），2024年英譯本上市即登上英國暢銷榜。2025年9月3日，出席於波蘭克拉科夫舉行的第九十一屆國際筆會年會，接任副會長，呼籲文學界人士多多造訪烏克蘭，為戰時復興的文學活動添柴送暖，互相交流與扶持。

2018年得主奧爾嘉．朵卡萩。（法新社）

2017

日裔英籍小說家石黑一雄（Kazuo Ishiguro，1954-）作品獲獎無數，擄獲多個世代的讀者，於全球再版不斷，並翻拍為電影，其中《生之欲》（2023）由其親手改編劇本。2021年出版最新長篇小說《克拉拉與太陽》（林宏濤譯，商周出版，2021），同名改編電影即將上映。2023年出版為美國爵士女伶史黛西．肯特（Stacey Kent）譜寫的歌詞集《The Summer We Crossed Europe in the Rain》（我們在雨中穿越歐洲的夏天，暫譯）。今年，其代表作《別讓我走》出版二十週年，處女作《群山淡影》改編電影入選坎城影展「一種注目」單元。石黑一雄接受專訪時表示，如今純文學與類型文學的界線有所鬆動，文學和電影變得國際化，或好或壞，至少創造了對話空間，使作品得以與時俱進，有望如荷馬史詩般長久流傳。

2017年得主石黑一雄。（美聯社）

2016

美國創作歌手巴布．狄倫（Bob Dylan，1941-）自1961年發布首張專輯至今，半世紀以來創作不輟，除歌曲、專輯、錄音外，出版作品包含詩集、歌詞集、畫冊、自傳等，在流行音樂與文化界影響深遠。2022年出版《當代歌曲哲學》（馬世芳譯，黑體文化出版，2025），收錄其對六十六首歌曲的評論，是獲諾獎以來出版的第一本書。如今高齡八十四歲，仍持續發表新作，於全世界舉辦畫展、巡迴演唱會，參與音樂節演出。

2016年得主巴布．狄倫。（路透社）

2015

出生於前蘇聯烏克蘭的斯維拉娜．亞歷塞維奇（Svetlana Alexievich，1948-），是首位以記者身分獲得諾貝爾文學獎的作家，《戰爭沒有女人的臉》（1985）、《車諾比的聲音》（1997）、《二手時代》（2013）等代表作，自2016年起由貓頭鷹出版社陸續推出俄文直譯本。她持續關注政治局勢，2020年5月參與白俄羅斯拖鞋革命，同年八月被迫移居德國。2022年受訪時表示，她正在撰寫關於白俄羅斯革命、俄烏戰爭的主題，但「生活書寫故事的速度比任何寫作者更快」。2025年受邀參與立陶宛維爾紐斯書展，反思革命、戰爭、生存與自由，談及過去曾以為革命像一場慶典，但其實是漫長的旅程，或許需要多個世代才能完成。

2015年得主斯維拉娜．亞歷塞維奇。（歐新社）

