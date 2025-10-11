自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．藝週推薦歌劇】誰是貝芮妮絲？─我們看的是伊莎貝．雨蓓！

2025/10/11 05:30

伊莎貝．雨蓓身穿Iris Van Herpen設計的高級服飾襯托女王氣勢。（© Jean Michel Blasco）伊莎貝．雨蓓身穿Iris Van Herpen設計的高級服飾襯托女王氣勢。（© Jean Michel Blasco）

文／千北人 圖片提供／台中國家歌劇院

塞內加爾裔法國時尚模特兒、演員Cheikh Kébé飾演提圖斯。（© Alex Majoli）塞內加爾裔法國時尚模特兒、演員Cheikh Kébé飾演提圖斯。（© Alex Majoli）

法國傳奇影后伊莎貝．雨蓓（Isabelle Huppert）即將再度來台，與義大利鬼才導演羅密歐．卡士鐵路奇（Romeo Castellucci）合作，帶來充滿話題性的愛情悲劇──羅密歐．卡士鐵路奇×伊莎貝．雨蓓的《貝芮妮絲》，將於11月14至16日，在台中國家歌劇院大劇院上演。

伊莎貝．雨蓓為全劇焦點，所有角色都圍繞著她。（© Alex Majoli）伊莎貝．雨蓓為全劇焦點，所有角色都圍繞著她。（© Alex Majoli）

雨蓓近年除了持續有電影新作，也經常與國際名導攜手挑戰戲劇經典，包括俄國大文豪契訶夫（Anton Chekhov）的《櫻桃園》（The Cherry Orchard）、美國劇作家田納西．威廉斯（Tennessee Williams）的《玻璃動物園》（The Glass Menagerie）、法國劇作家費洛里安．齊勒（Florian Zeller）的《母親》（La Mère）等，成績斐然；她所飾演的貝芮妮絲，也獲得今年法國莫里哀戲劇獎（Molière Awards）的提名。

卡士鐵路奇擅用意象，圖中老鷹圖卡或許暗示猶太童話裡，國王曾從老鷹的宮殿中得到智慧。（© Alex Majoli）卡士鐵路奇擅用意象，圖中老鷹圖卡或許暗示猶太童話裡，國王曾從老鷹的宮殿中得到智慧。（© Alex Majoli）

1世紀猶太女王 美麗知性的貝芮妮絲

卡士鐵路奇的劇場經常可見致敬古典名畫的構圖。（© Alex Majoli）卡士鐵路奇的劇場經常可見致敬古典名畫的構圖。（© Alex Majoli）

誰是貝芮妮絲？根據《羅馬十二帝王傳》中的記載：羅馬皇帝提圖斯（Titus）深愛貝芮妮絲，但因羅馬法律與民意反對外邦皇后，最終將她送離羅馬。這位西元1世紀的猶太女王，從17世紀到現代，激發了無數藝術家創作小說、戲劇、歌劇、電影等，她與提圖斯糾結於炙熱的愛情與治國的重責大任之間，充滿戲劇張力，並以令人心碎的命運收尾。

橢圓霓虹燈管，像是皇冠，也像是眾人關注的壓力。（© Alex Majoli）橢圓霓虹燈管，像是皇冠，也像是眾人關注的壓力。（© Alex Majoli）

貝芮妮絲出生於西元28年，距今將近2千年前，是《聖經》中著名「大希律王」（Herod the Great）的曾孫女，家族歷代統治羅馬猶太行省（Judaea Province）；她天資聰穎、受過良好教育，是身材修長、舉止優雅的美女，但性格孤傲強硬，曾當面向羅馬派任的猶太總督請願，要求饒恕叛亂的猶太人。

裹著紅布的男人們，令人聯想到羅馬元老院。（© Alex Majoli）裹著紅布的男人們，令人聯想到羅馬元老院。（© Alex Majoli）

貝芮妮絲和弟弟阿古力巴二世（Agrippa II）分享對等的統治權，而有了「猶太女王」的稱號。66年，暴君尼祿（Nero）的施政導致第1次猶太-羅馬戰爭，羅馬將軍維斯帕先（Vespasian）帶著兒子提圖斯平亂，阿古力巴二世派兵支援，宣誓效忠羅馬。

《貝芮妮絲》是卡士鐵路奇（左）與伊莎貝．雨蓓（右）首度合作。（© Jean Michel Blasco）《貝芮妮絲》是卡士鐵路奇（左）與伊莎貝．雨蓓（右）首度合作。（© Jean Michel Blasco）

貝芮妮絲比提圖斯年長11歲，兩人在戰火中陷入熱戀。據《猶太戰記》所述，提圖斯雖然身為總指揮官，但戰鬥時有如士卒，勇猛卻非智將，善良但不夠冷靜，可能因此愛上了美麗知性的貝芮妮絲；也有一說認為貝芮妮絲有意勾引，並利用財富和權勢支持了維斯帕先繼任皇帝。

卡士鐵路奇擅常使用素人演員，這次也在台灣進行徵選。（© Alex Majoli）卡士鐵路奇擅常使用素人演員，這次也在台灣進行徵選。（© Alex Majoli）

兩人在戰後多年於羅馬重逢，提圖斯將貝芮妮絲接入宮中，各方面都待她像他的妻子一般。但羅馬民眾將這位「東方女王」視為外來的入侵者，他們並未忘記百年前引發羅馬內戰的埃及豔后克麗奧佩脫拉（Cleopatra）；貝芮妮絲黯然離去，直到79年提圖斯登基為皇帝才回到羅馬。

劇中提圖斯與安提歐克斯的語言經由科技裝置轉譯，刻意阻斷溝通。（© Alex Majoli）劇中提圖斯與安提歐克斯的語言經由科技裝置轉譯，刻意阻斷溝通。（© Alex Majoli）

卡士鐵路奇版《貝芮妮絲》 改編自17世紀拉辛同名悲劇

現代化的洗衣機宛如貝芮妮絲情感的糾結，或是想步入婚姻的象徵。（© Alex Majoli）現代化的洗衣機宛如貝芮妮絲情感的糾結，或是想步入婚姻的象徵。（© Alex Majoli）

卡士鐵路奇版的《貝芮妮絲》，改編自法國古典主義劇作家拉辛（Jean Racine）在1670年創作的同名悲劇。拉辛全劇以亞歷山大詩體寫成，並嚴格遵守古希臘的「三一律」，也就是劇本只能有一個情節線索、劇情只能發生在同一地點、時間不得超過一晝夜；因此拉辛將這段愛情濃縮在24小時內，在79年維斯帕先駕崩後，羅馬皇宮的一個房間內，一個等待婚約傳聞被證實的女人。

伊莎貝．雨蓓飾演西元1世紀的巴勒斯坦女王。（© Jean Michel Blasco）伊莎貝．雨蓓飾演西元1世紀的巴勒斯坦女王。（© Jean Michel Blasco）

整部戲由一段三角戀展開，根據羅馬元老院的規定，皇帝只能娶羅馬女子為妻，這讓提圖斯的好戰友、暗戀貝芮妮絲5年的安提歐克斯（Antiochus）決定告白，而貝芮妮絲是否會接受、提圖斯會選擇皇位還是愛情？拉辛讓3位主角面臨難以承受的抉擇，甚至嘗試以犧牲性命來解決困境。

事實上，提圖斯一開始就做了決定，只是該如何告訴貝芮妮絲，並讓她接受。主要的劇情轉折在貝芮妮絲身上，從深信提圖斯將娶她，到說出「您是皇帝，陛下，卻哭泣」（Vous êtes empereur, Seigneur, et vous pleurez），最後斷言這段愛情必須以離開彼此作結：「我愛他，我逃離他。提圖斯愛我，他離開我。」（Je l’aime, je le fuis ; Titus l’aime, et je l’immole.）

拉辛將貝芮妮絲簡化為「巴勒斯坦女王」（Reine de Palestine），加強外邦統治者形象，但其實直到135年，羅馬皇帝哈德良（Hadrian）才將「猶太」（Judaea）地區改名為「巴勒斯坦」（Palestine）。而貝芮妮絲實際的愛情生活中，有過3段短暫的婚姻，曾嫁給叔叔並生了2個兒子，又因外傳她和弟弟阿古力巴二世亂倫，短暫嫁給類似「安提歐克斯」的一位羅馬附庸國國王自清，之後才遇見提圖斯。

卡士鐵路奇從一開始就打算以雨蓓為焦點，透過一位「演員中的演員」，呈現《貝芮妮絲》最「hardcore」（難詮釋的核心）的部分。他讓貝芮妮絲成為恆星，在混亂之中靜止，所有角色都圍繞著她。演出保留她原劇中的完整台詞，其他角色則模糊化，彷彿是吐露虛詞的幽魂，觀眾所見皆可視為貝芮妮絲的意識。而提圖斯與安提歐克斯的語言，則經由科技裝置轉譯，讓詞句與聲音反而阻斷溝通、隱匿交流。

透過原著的「不合時宜」 跳脫時間以理解當代

法國17世紀古典主義文學是專制君主制極盛時期的產物，以歌頌國王、強化王權形象為任，悲劇常以個人感情與國家義務間的衝突為主題。《貝芮妮絲》創作背景來自64歲的文壇大老高乃依（Pierre Corneille），與30歲新人拉辛的命題式創作競賽，發起者為法王路易十四（Louis XIV）的弟媳「英格蘭的亨利埃塔公主」（Henriette d’Angleterre）；可惜這位「外邦公主」並未活著看到這齣悲劇上演，年僅26歲就因病去世，亦有被下毒的傳聞。

對卡士鐵路奇來說，拉辛作品中的語言、古典修辭及整體宗教觀，在他所屬時代顯得「不合時宜」，使拉辛成為真正意義上的「現代」，得以映照出我們這時代的失能。他認為《貝芮妮絲》中有一股抑制之力，隱約有個隱形的深淵，隔開內容與形式、真實與現實，一側是高貴有禮、精煉的語言，另一側是幽暗深處，潛藏暴力、死亡與情欲。而貝芮妮絲這個角色，正是由矛盾、孤獨與遺棄所立的碑。

提圖斯終究放棄了貝芮妮絲，印證了凱撒大帝（Julius Caesar）的名言：「在上位者的自由比在下位者少。」他也確實一心成為好皇帝，上任兩個月即發生維蘇威火山爆發，龐貝等城市被掩埋；上任隔年又發生首都羅馬大火，規模比尼祿「暴君焚城」還大，他皆親自坐鎮指揮救災，甚至捐出個人財產。羅馬競技場在他任內完工，他舉辦了為期百日的競技大會，博取民心。81年發生大規模傳染病，提圖斯在消滅疫情後病倒，也有一說是被弟弟圖密善（Domitian）下毒，享年40歲，在位僅2年。

但「好皇帝」名聲仍流傳後世，1791年，莫札特生命的最後一年，他接受委託為神聖羅馬帝國皇帝利奧波德二世（Leopold II）加冕寫一齣歌劇，同樣以79年提圖斯登基為背景，創作《狄托的仁慈》（La clemenza di Tito），講述貝芮妮絲回耶路撒冷後，眾人因爭奪皇后之位產生的陰謀暗殺事件。

史上並無記載貝芮妮絲的下落，隨著她無妻、無子的弟弟阿古力巴二世過世，希律王朝（Herodian Dynasty）的統治也宣告終結。

