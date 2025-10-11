【藝術文化】曉劇場義大利巡演驚豔米蘭 觀眾反應熱烈

首演觀眾回響熱烈，並積極與演出者交流。（曉劇場提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕曉劇場10月展開義大利米蘭及卡塔尼亞2個藝穗節的巡演，首站米蘭於當地9日晚間首演《羅丹計畫──馬克白夫人》，並於演後進行座談，觀眾反應熱烈，幾乎全席留下與表演者交流，許多觀眾表示意猶未盡，還想多看幾場。

曉劇場《羅丹計畫──馬克白夫人》於米蘭藝穗節首演。（曉劇場提供）

《羅丹計畫──馬克白夫人》靈感源於法國藝術家奧古斯特．羅丹的雕塑作品〈地獄之門〉，並翻轉其中以男性為主的思維，將地獄之門上方以亞當為原型的「3個陰影」，連結至莎士比亞經典中的馬克白夫人及3位女巫，女性被暗喻為罪惡的化身，但亦是追求慾望、驅動自我實現的殉道者。曉劇場導演鍾伯淵讓3位不同年齡與背景的表演者，包括日本舞踏家我妻惠美子、演員陳家誼及舞者陳渝喬，分別演繹女性在不同人生階段所展現的樣態，呈現既獨特又相互揉合的張力。

曉劇場於昨日連線受訪時說明首演後觀眾的反饋，多數表示表演形式特別，很驚豔能看見這麼不一樣的作品，有人說，不論是演員的表情、身體或是編舞，都「非常直擊內心」，需要時間沉澱咀嚼；有人表示，原以為是一段通往地獄的旅程，卻像是一段通往天堂的淨化之旅，「既美麗、又強大、又具有摧毀性，同時也是人性重新歸來的地方」。

對於舞者的演出，有觀眾認為，「當語言被剝除、所有一切都被拿掉的時候，剩下的就是做為人類的本質，再也沒有距離存在。」也有觀眾說，「身體說盡了一切，真的要向這幾位表演者與編舞家致敬。」

曉劇場將於米蘭藝穗節演出至10月12日，緊接著移師卡塔尼亞藝穗節，於10月16至19日，演出另一件作品《潮來之音》。

