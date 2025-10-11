【藝術文化】台灣塗鴉首登泰國 塗鴉俱樂部國際展曼谷登場

藝術家於曼谷塗鴉俱樂部展覽開幕時現場即興創作。 （駐泰國代表處文化組提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕駐泰國代表處文化組與曼谷河城藝術中心（River City Bangkok）合作舉辦的「塗鴉俱樂部（Graffiti Social Club）」國際塗鴉藝術家展覽9日開幕，為台灣塗鴉藝術首次於泰國亮相，展覽集結台灣、泰國、日本、美國與歐洲等地共12位街頭藝術家，於曼谷河城藝術中心RCB Galleria 5舉行，展至2026年1月4日。

「塗鴉俱樂部」由台灣藝術家REACH於2019年創立，旨在推廣塗鴉文化的國際交流，並探索其從次文化發展為全球藝術運動的歷程。此展由REACH親自策展，邀請多國藝術家參與，以展覽、牆面創作及跨文化合作的形式，呈現塗鴉如何成為藝術對話的平台。

駐泰國代表處文化組表示，展覽突破傳統畫廊框架，將空間轉化為城市遊樂場，藉由牆面與場域延伸，讓觀眾體驗塗鴉做為個人表達與公共宣言的雙重角色。展期內也將舉辦作品導覽與交流活動，深化台灣與國際塗鴉圈的連結。

此次參展的3位台灣藝術家包括REACH、Mr. OGAY與SONG，共展出10件作品。REACH曾創立台灣首個塗鴉聯盟SOUL SKOOL，舉辦國內首檔塗鴉展覽，近年持續在海外推廣台灣塗鴉藝術；Mr. OGAY以「充滿愛的憤怒青年」自居，作品常帶有時事批判與幽默感；SONG則融合塗鴉與御宅文化語彙，形成介於狂野與脆弱之間的「漫畫塗鴉」風格。

