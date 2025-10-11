自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台灣設計展彰化百寶圖鑑 彰化大佛、爌肉飯變卡牌

2025/10/11 05:30

「彰化百寶圖鑑」搜羅彰化旅遊地標、經典小吃、節慶活動到都市傳說與在地文化特色哏。（TDRI提供）「彰化百寶圖鑑」搜羅彰化旅遊地標、經典小吃、節慶活動到都市傳說與在地文化特色哏。（TDRI提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台灣設計展昨起至26日在彰化登場，主題為「彰化行」。主辦單位特別推出以彰化為題的線上抽卡遊戲「彰化百寶圖鑑」，讓觀眾能以數位互動方式探索地方文化，上線至今已抽出超過10萬張卡，成為設計展熱門話題。

「彰化百寶圖鑑」由經濟部產業發展署指導、台灣設計研究院與彰化縣政府共同策畫，設計以彰化在地文化為核心，收錄100張以旅遊地標、美食小吃、節慶活動、都市傳說及地方趣聞為題的卡牌。從八卦山大佛、鹿港老街到爌肉飯、肉圓等代表性意象，皆以圖像與簡短文字呈現。玩家在蒐集過程中不僅能認識地方文化，也可透過卡牌了解「彰化之光」，其中包括宏碁創辦人施振榮、Podcaster「台通」主持人李毅誠、小說家陳思宏等名人特別卡。

遊戲採每日登入抽卡制，玩家可獲得最多5包、共25張卡牌，透過完成任務獲得額外抽卡機會，並逐步解鎖17種成就。卡牌依主題分為10大類，每張皆可單張下載，方便分享到社群。平台亦提供「製作桌面捷徑」教學，方便玩家隨時登入蒐集。

除了線上互動，亦設有線下獎勵，與彰化14間店家合作推出「店家卡」，抽中指定卡牌可於設計展期間至店家兌換優惠或小禮。另規畫「滿卡挑戰」，於10月26日前集滿100張卡可參加抽獎，有機會獲得限量「實體閃卡全套組」；凡於彰化縣立美術館服務台打卡並完成指定任務，可兌換限量「實體閃卡分享包」。詳詢台灣設計展官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應