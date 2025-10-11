【藝術文化】台灣設計展彰化百寶圖鑑 彰化大佛、爌肉飯變卡牌

「彰化百寶圖鑑」搜羅彰化旅遊地標、經典小吃、節慶活動到都市傳說與在地文化特色哏。（TDRI提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台灣設計展昨起至26日在彰化登場，主題為「彰化行」。主辦單位特別推出以彰化為題的線上抽卡遊戲「彰化百寶圖鑑」，讓觀眾能以數位互動方式探索地方文化，上線至今已抽出超過10萬張卡，成為設計展熱門話題。

「彰化百寶圖鑑」由經濟部產業發展署指導、台灣設計研究院與彰化縣政府共同策畫，設計以彰化在地文化為核心，收錄100張以旅遊地標、美食小吃、節慶活動、都市傳說及地方趣聞為題的卡牌。從八卦山大佛、鹿港老街到爌肉飯、肉圓等代表性意象，皆以圖像與簡短文字呈現。玩家在蒐集過程中不僅能認識地方文化，也可透過卡牌了解「彰化之光」，其中包括宏碁創辦人施振榮、Podcaster「台通」主持人李毅誠、小說家陳思宏等名人特別卡。

遊戲採每日登入抽卡制，玩家可獲得最多5包、共25張卡牌，透過完成任務獲得額外抽卡機會，並逐步解鎖17種成就。卡牌依主題分為10大類，每張皆可單張下載，方便分享到社群。平台亦提供「製作桌面捷徑」教學，方便玩家隨時登入蒐集。

除了線上互動，亦設有線下獎勵，與彰化14間店家合作推出「店家卡」，抽中指定卡牌可於設計展期間至店家兌換優惠或小禮。另規畫「滿卡挑戰」，於10月26日前集滿100張卡可參加抽獎，有機會獲得限量「實體閃卡全套組」；凡於彰化縣立美術館服務台打卡並完成指定任務，可兌換限量「實體閃卡分享包」。詳詢台灣設計展官網。

