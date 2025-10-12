自由電子報
【藝術文化】暮光之城電影音樂會 12月重返國家音樂廳

2025/10/12 05:30

播放電影全片的大銀幕前同步由樂團現場演奏電影配樂。（MNA提供）播放電影全片的大銀幕前同步由樂團現場演奏電影配樂。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕《暮光之城》電影音樂會今年6月首演獲得廣大迴響，因此，主辦牛耳藝術決定12月重返國家音樂廳，並首度前往台中國家歌劇院演出。

《暮光之城》電影音樂會打造唯美舞台。（MNA提供）《暮光之城》電影音樂會打造唯美舞台。（MNA提供）

牛耳藝術表示，《暮光之城》電影音樂會不只在播放電影全片的大銀幕前，同步由樂團現場演奏電影配樂，且舞台上佈置千盞蠟燭，營造出獨特的沉浸式氛圍。觀眾將在樂音與光影交織的氛圍中，更深刻感受貝拉與愛德華的浪漫世界，以及那份跨越物種、無懼一切的深情。

當貝拉與愛德華在福克斯小鎮的霧氣中初次相遇，管弦樂的低語彷彿能捕捉到那份小心翼翼的試探與好奇。而貝拉與愛德華在森林中第一次親吻時，原本急促的旋律會瞬間轉為輕柔綿延的弦樂。音樂會的現場演出將《暮光之城》中的經典旋律重新賦予生命，觀眾不只看電影，更能感受到電影中每一個細膩的情感轉折。

這部17年前風靡全球的愛情經典，觀眾將可沉醉於由卡特．布威爾為愛德華創作的〈Bella’s Lullaby〉，以及系列後期經典歌曲〈A Thousand Years〉，獻唱歌手Daniel Conway戀愛感滿滿的歌聲，將再度帶領觀眾將感受「愛了千年，也將再愛千年」的心。

12月13、14日在台北國家音樂廳；15日在台中國家歌劇院大劇院演出。詳詢MNA。

