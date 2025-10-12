自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】國父紀念館聚光成影線上展 重現台灣影視記憶風景

2025/10/12 05:30

國館館長王蘭生（中）於「聚光成影：金鐘60」線上展開幕記者會與創作團隊合影。（國父紀念館提供）國館館長王蘭生（中）於「聚光成影：金鐘60」線上展開幕記者會與創作團隊合影。（國父紀念館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部所屬國立國父紀念館與文化部影視及流行音樂產業局合作，推出線上展覽「聚光成影：金鐘60，與我們同行的記憶風景—國館陪你重溫時代的悸動」，於昨（11）日正式上線。展覽以金鐘獎60年歷程為主題，重溫台灣廣播與電視產業的發展軌跡，並向無數創作者與幕後工作者致敬。

金鐘獎自創辦以來，是台灣廣播與電視界的重要盛事。自1980年起，國父紀念館大會堂成為金鐘獎頒獎典禮的主要場地，至2023年共舉辦39屆，見證無數經典時刻與文化記憶。自2024年起，因國館整修暫停舉辦典禮，本次線上展以回顧與紀錄的方式，讓觀眾在線上重溫40多年來的光影軌跡。

展覽分為兩大主題單元，「時光剪影」以「金鐘獎×國館見證的大眾文化」為核心，透過4個時代的影像切片，重現從1980年代至今的傳播變遷與社會風貌。從黑白電視到數位串流，每一個時代的轉折都映照著金鐘獎與台灣社會共同成長的軌跡，也記錄了觀眾在不同時期的收視記憶與文化情感。

另一單元「女性之光」聚焦於廣播與電視產業中的傑出女性，展出歷年獲頒「特別獎」、「特別貢獻獎」、「終身成就獎」與「終身貢獻獎」的23位得主。展區呈現她們在幕前幕後的貢獻與努力，包含以聲音感動聽眾的主持人、以鏡頭記錄時代的導演與記者，以及在製作與策畫領域推動產業前行的女性工作者。展覽也透過影像資料與文字介紹，突顯女性在傳播產業中的堅持與創新。

國父紀念館表示，金鐘獎與國館的連結超越頒獎典禮本身，更象徵台灣傳播文化的發展歷史。線上展覽透過數位策展形式，將影像與聲音記憶轉化為可被再度體驗的文化風景，讓觀眾在網路空間中回望時代的變遷，也感受那些曾陪伴社會前行的光與影。詳詢「聚光成影：金鐘60，與我們同行的記憶風景」網站。（https://openmuseum.tw/muse/exhibition/ed28950790df7eddca9b934dd2c02db3

