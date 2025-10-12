自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】鳳甲美術館異織獨繡展 呈現工藝與時代脈絡

2025/10/12 05:30

雙面全異繡〈花木蘭〉黃淬鋒設計、王玉輝刺繡，98x59x26公分。（記者董柏廷攝）雙面全異繡〈花木蘭〉黃淬鋒設計、王玉輝刺繡，98x59x26公分。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由財團法人邱再興文教基金會主辦、鳳甲美術館執行的「異織獨繡：鳳甲美術館刺繡典藏選粹」，延續鳳甲美術館多年來對刺繡藝術的研究與典藏成果，精選館藏40件作品，呈現1950至1990年間，中國現代刺繡技術的高峰，並探討其在不同時代與文化脈絡下的發展樣貌，即日起於鳳甲美術館展出，展期至2026年2月8日。

鳳甲美術館表示，「異織獨繡 The Other Side」不僅呈現各地刺繡技法的差異，也揭示這些作品在時代流動中的跨地域歷程，並反映出其多仰賴團體合作完成的創作特性。展覽希望讓觀眾在欣賞技藝的同時，看見每件繡品背後的文化、歷史與精神價值。

展覽共分為3大主題區域，「絲線之道」聚焦刺繡技法的藝術成就，展示中國4大名繡的風格差異與技術特徵，包含蘇繡、湘繡、蜀繡與粵繡，館藏中可見黃淬鋒、余福臻、盧建英與顧文霞工作室等匠師的代表作，並展出多種刺繡技法，如雙面全異繡、精微繡、緙絲、冊頁繡與文字繡，呈現刺繡在視覺語彙上的多樣化發展

「時代織痕」以歷史視角回望刺繡的社會功能，從清代宮廷服飾的龍袍與補子談起，延伸至20世紀刺繡在政治、文化與經濟層面的轉化。展品包含文革時期的政治繡畫，以及以《花木蘭》、《紅樓夢》等文學題材為靈感的作品，顯示刺繡從工藝形式進入文化敘事與價值傳遞。

「繡裡藏光」則聚焦刺繡與信仰之間的關聯，以漢代馬王堆出土繡品的復刻作品為起點，探討早期刺繡在神靈信仰與喪葬文化中的角色，並展示以《八十七神仙卷》、《群仙祝壽圖》、《九歌圖》等宗教題材創作的刺繡，反映刺繡在宗教、神話與精神象徵上的延續與演變，此外，亦納入描繪基督教聖像與西方宗教意象的作品，顯示刺繡藝術在面對不同文化時展現的包容性與轉化力。展覽詳詢鳳甲美術館官網。

