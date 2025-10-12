【家庭plus．徵文大拼盤】直覺力 很給力

圖／豆寶

雖說很多事情最好理性看待，但無法決定時，倚靠直覺力說不定也是不錯的抉擇喔……

圖／豆寶

〈媽媽早知道〉婚前顧慮 婚後全應證

文／辛夷（新竹市）

請繼續往下閱讀...

說到直覺，我第一個想到的，就是媽媽的雷達天線。那可不是普通天線，是能穿透謊言、識破渣男、預測婆媳大戰的超級偵測器。我以前總覺得她多疑，結果婚後自己跌得滿頭包，才驚覺：媽媽的直覺，根本是預言等級。

交男朋友不讓媽媽把關？後果自負。「不聽老人言，吃虧在眼前」不是迷信，是血與淚的精華。媽媽的直覺不是天生神力，是被歲月和悶虧磨出來的。當她升級為「丈母娘特派軍師」，那雷達靈敏到連戀愛腦都偵測得一清二楚。

結婚前我緊張，她拍肩安慰：「既然選了，就把公婆當自己爸媽孝順吧，別想太多。」我真聽了，結果婆婆翻臉比翻書還快，我媽只淡淡說：「這就是妳堅持要的啊，我早就知道不對勁了。」

阻止？當然早阻止過。但人在熱戀期，耳朵自動關機，她也只能轉頭叮嚀：「那照顧好我的乖孫，別再多想了。」

所以，直覺力這東西，有時是第六感，有時是媽媽氣定神閒說出的那句：「我早就知道了。」

〈互看很順眼〉新生報到 友誼滋生

文／鷗櫟（彰化縣）

有時想想還是覺得很神奇，我和Aries的友誼竟是從一個直覺開始。

我們是在大學禮堂認識的。新生報到那天，我拿著資料，有點搞不清楚狀況，掙扎要不要開口問人的時候，我看到隊伍裡一個嬌小的女孩子，想說問她一下。我輕輕點了一下她的肩膀，她轉過頭來，臉上掛著大大的笑容，親切、開朗又陽光是我對她的第一印象。

「請問XX系是排這裡嗎？」「對唷！」因為我們都是中部人，又是同一科系，很自然地聊了起來。我並不是一個特別會社交的人，甚至可以說是有些內向。但那天，和她聊天竟然讓我覺得很自然又愉快，彷彿我們是高中同學一起來大學報到一樣。

後來某次閒聊時才知道，原來不是只有我有這種感覺。Aries說：「我第一眼就覺得妳很好相處耶！」「我們這樣算是雙向奔赴嗎？哈哈！」

交朋友不一定需要理由，也不需要邏輯，更不用勾選朋友條件清單。有時候，只需要一點直覺，再加上些許開口的勇氣，就能擁有值得珍視的情誼。

〈找到另一半〉一反常態 卻娶到嬌妻

文／Hanchi（高雄市）

我時常在想，伴侶是在什麼樣的心情下，與我相處將近12年的？

明明在MBTI測驗中，很明確地呈現我倆的差異，伴侶是ISTJ，我則是INFP。除了兩人同樣重視內心世界的狀態外，其他面向皆是不同的，生活上最明顯的差異便是消費態度。

我是隨著感覺而消費，常因「限量」、「期間限定」以及「我現在想要」，衝動花錢；而伴侶則秉持「貨比三家不吃虧」，甚至非常有條理地分析，並計算相同商品在不同商家中，同一容量所呈現的價格，確定是CP值最高的商品後，才會決定消費。食衣住行，始終如一。

晚間散步，我們經過一間熱炒店，伴侶突然說：「遇見你那天，我非常反常。」

初次見面在熱炒店，是共同朋友的生日聚餐。那天，家鄉靠海的伴侶突然很想吃魚，並點了一條價格不斐的烤海魚，烤魚上桌後，他熟稔地將魚肉剔出魚骨，盤子上那副完美的魚骨架吸引了我的目光。我們開始聊天，一起享用烤魚，沒過多久，我們便交往了。

「每次看到妳時，總會提醒我，偶爾靠感覺做事也是不錯的！」

〈就是這間了〉傾聽自己 買到屬意房

文／陳亮橘（高雄市）

生活中，我們常感受到直覺的存在，雖然看不到、摸不著，無法邏輯推論，但直覺確實是遠古以來，人類賴以生存的本能。只是隨著科學量化的興起，直覺力逐漸被忽視。

回想12年前買房歷程，看了很多條件不錯的房子，但就是沒有「衝動」想買。直到房仲介紹我現在的房子……當走進屋內站在廚房，一陣陣微風從窗戶拂過背脊，覺得好舒服，望向灑滿陽光的客廳，內心升起「我想要住在這裡」的聲音，但理智精算後，貸款對當時收入是沉重的負擔，家人也傾向放棄，但我的直覺告訴我：「我想買，我可以撐過去。」後來房價節節攀升，以結果來看，買是對的，除了資產增值，這房更是全家幸福的堅實靠山。感恩當時勇敢決策，而我的勇敢是來自內心直覺給我的力量。

曾在書中讀過：願意傾聽自己的直覺是成功者的特質之一。面對AI時代排山倒海的資訊，更應重新拾回人類本能。因為直覺力，是我們原廠內建、強而有力的導航。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法