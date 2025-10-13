自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】人權電影獎頒獎 《留學生》、《五花肉》奪首獎

2025/10/13 05:30

「人權電影獎」頒獎，文化部政次王時思（右6）與得獎劇組、評審及頒獎嘉賓合影。（文化部提供）「人權電影獎」頒獎，文化部政次王時思（右6）與得獎劇組、評審及頒獎嘉賓合影。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025台灣國際人權電影節昨（12）日落幕，由國家人權博物館首辦的「人權電影獎」，也於昨日在國立中正紀念堂演藝廳頒獎。

人權館為提升台灣國際人權電影展的能見度，今年將影展轉型為電影節，自9月19日至10月12日於北、高兩地進行；而為鼓勵民眾透過影像作品探討人權議題，首次舉辦的「人權電影獎」，分為「青年組」（18~35歲）與「社會組」（36歲及以上），每組設置首獎、優選與佳作，分別頒發15、10與5萬元獎金。

文化部表示，今年首辦共102件作品參賽，經初審及決選後，由評審團從各組10件入圍作品中選出獲獎作品，於昨日揭曉並頒獎，並也於會後播放得獎作品。

青年組首獎由《留學生》奪得，導演黃勇嵻表示，希望透過越南「留學生」青春和梅既是「學生」也是「工人」的雙重角色，呈現這群人在邊緣地帶奮力生活的真實樣貌。評審認為，影片深刻揭示台灣勞動處境的沉痾與結構性困境，展現出對人權議題的敏銳關注。

社會組首獎由《五花肉》獲得，導演隋淑芬透露，故事發想自一位前輩作家兒時的挨餓經驗，藉由即將上小學的男童視角，經歷父親被誣告入獄、發現母親「以肉易肉」的祕密，帶出60年代白恐的社會現象。評審認為，《五花肉》敘事具濃厚文學性，蘊含對時代的無言控訴。

此外，青年組優選由顏齊瑩《再見大我》獲得，佳作為陳俊維《哥哥死後去了哪裡》；社會組優選為蔣煥民、孫曉彤共同製作的《尋寶的人》，佳作則是李家驊執導的《薄荷涼菸》。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應