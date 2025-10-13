【藝術文化】人權電影獎頒獎 《留學生》、《五花肉》奪首獎

「人權電影獎」頒獎，文化部政次王時思（右6）與得獎劇組、評審及頒獎嘉賓合影。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025台灣國際人權電影節昨（12）日落幕，由國家人權博物館首辦的「人權電影獎」，也於昨日在國立中正紀念堂演藝廳頒獎。

人權館為提升台灣國際人權電影展的能見度，今年將影展轉型為電影節，自9月19日至10月12日於北、高兩地進行；而為鼓勵民眾透過影像作品探討人權議題，首次舉辦的「人權電影獎」，分為「青年組」（18~35歲）與「社會組」（36歲及以上），每組設置首獎、優選與佳作，分別頒發15、10與5萬元獎金。

請繼續往下閱讀...

文化部表示，今年首辦共102件作品參賽，經初審及決選後，由評審團從各組10件入圍作品中選出獲獎作品，於昨日揭曉並頒獎，並也於會後播放得獎作品。

青年組首獎由《留學生》奪得，導演黃勇嵻表示，希望透過越南「留學生」青春和梅既是「學生」也是「工人」的雙重角色，呈現這群人在邊緣地帶奮力生活的真實樣貌。評審認為，影片深刻揭示台灣勞動處境的沉痾與結構性困境，展現出對人權議題的敏銳關注。

社會組首獎由《五花肉》獲得，導演隋淑芬透露，故事發想自一位前輩作家兒時的挨餓經驗，藉由即將上小學的男童視角，經歷父親被誣告入獄、發現母親「以肉易肉」的祕密，帶出60年代白恐的社會現象。評審認為，《五花肉》敘事具濃厚文學性，蘊含對時代的無言控訴。

此外，青年組優選由顏齊瑩《再見大我》獲得，佳作為陳俊維《哥哥死後去了哪裡》；社會組優選為蔣煥民、孫曉彤共同製作的《尋寶的人》，佳作則是李家驊執導的《薄荷涼菸》。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法