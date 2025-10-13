自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】「台灣爵士音樂日」專場演出 嗨翻日本最大爵士音樂節

2025/10/13 05:30

蘇聖育（左3）領軍的「台味爵醒」演出。（台灣文化中心提供）蘇聖育（左3）領軍的「台味爵醒」演出。（台灣文化中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「橫濱JAZZ PROMENADE 2025」爵士音樂節登場，今年適逢橫濱做為日本爵士發源地百年紀念，特別邀請台灣及德國等地的樂團演出，展現「音樂無國界」的交流精神。為此，文化部駐日台灣文化中心與公益財團法人橫濱市藝術文化振興財團合作，首次策畫「台灣爵士音樂日」專場，於11、12日在橫濱演出。

橫濱紅磚倉庫1號館陳列台灣爵士樂團演出海報（中）。（台灣文化中心提供）橫濱紅磚倉庫1號館陳列台灣爵士樂團演出海報（中）。（台灣文化中心提供）

文化部說明，「橫濱JAZZ PROMENADE」音樂節自1993年創辦以來，以「讓整座城市成為舞台」為理念，每年吸引超過10萬人次參與，是日本規模最大的爵士音樂節。文化部長李遠去年拜會橫濱市藝術文化振興財團業務執行理事小野晉司，促成此次「台灣爵士音樂日」的合作。

連續2天，曾於國家兩廳院夏日爵士音樂節演出的兩組台灣爵士樂團，「許郁瑛帶電五重奏」（YuYing Hsu Elektrikkkk 5）與「台味爵醒」（Jazz Awakening!—Taiwan Spirit），登上橫濱紅磚倉庫1號館音樂廳舞台，現場座無虛席。李遠表示，爵士樂象徵自由、即興與多元，是台灣文化精神的縮影，文化部將持續深化與日本各地文化機構合作，拓展友誼。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應