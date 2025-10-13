【藝術文化】「創造即生活」衛星展登場 見證芬蘭設計精神

創造即生活衛星展登場 見證芬蘭設計精神。（忠泰美術館提供）

由忠泰美術館與芬蘭阿爾瓦．阿爾托基金會共同策畫的「創造即生活─愛諾、艾莉莎與阿爾瓦．阿爾托」主展區自8月開展後，衛星展區亦於10月4日至11月30日在NOKE忠泰樂生活3樓Uncanny登場，免費參觀，從家具、材質與工藝角度延伸主題，進一步探討「創造即生活」的設計精神。

衛星展區聚焦阿爾托夫婦家具設計的實驗精神與創新技術，呈現他們如何以設計連結家庭、建築與文化，展出多件經典作品與結構物件，包括1930年代以曲木技術製成的懸臂椅，以及被譽為「圓凳之王」的60號圓凳等，展示阿爾托以膠合板曲木工藝突破木材彎曲的極限，開啟北歐現代家具的量產時代。

阿爾托在1934至1965年間共申請7項專利，從椅腳支撐到層架結構皆蘊含精密設計思考；1932年於北歐建築論壇亮相的懸臂椅，以單一彎曲木框架兼具椅腳與扶手功能，展現彈性與力學的結合；1935至1936年間設計的環形樺木層架支撐（Shelf Bracket），廣泛使用於層架與壁掛系統中，展現阿爾托對結構與形式的延展性思考。展覽詳詢忠泰美術館官網。（文：記者董柏廷，圖：忠泰美術館提供）

