藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 羅任玲／一切永恆之物

2025/10/13 05:30

◎羅任玲◎羅任玲

詩．攝影◎羅任玲

布拉格墓園

我大概永遠不會忘記

浩劫的深處

只有我

和無數神鬼

冥想放空活著

一身青苔踮起腳尖

跳著去去之舞

其中一個

深深震懾了我

祂站得那麼高

高過了所有夏日

一切滂沱的幻想

大理石薔薇

紫丁香的拳擊手套

政客，丑角百年前

十分善鬥的仇敵

這星星點點的墓園裡

我凝望那些黑暗

搖曳的居所

將不可見載去哪裡

也有亂雲上吱吱叫著的所謂生活

人臉，破缺跳躍

1883-1924

光陰碎了

驚奇的人

他的城堡還在亂夢

忽明忽滅地生長

夜晚的蘭花

黑暗的歌手，

還原黑暗。

闔上絲絨的昨日，

被黑暗掃描自身。

深夜無人的列車穿過她，

雖然她的衣服已破爛，

還是那麼天真燦爛。

時光封藏的風景，

裡面有細小的閃耀，

那麼完好如新。

粉色的嘴角安靜

打磨著，

時光繞行的無人列車。

妳一定還記得她，

深夜的氣息……

啊這時候她多麼年輕，

世界才要開始：

所在

把雙手舉高

來到七歲的夏天

漸漸靠近了

靜謐的海

眠夢中的公路

伸手觸摸

冰涼的時間

永遠

這一切

誰都不可能永遠擁有

拉開玻璃櫥門的聲響

紙條摺入

一本祕密的書中

大火指印

陽光走過桑樹的痕跡

一人獨坐聽覺雨

撥弦重複

永遠銷毀的

亮著燈直到花雨

雨裡摩托車駛向無人

小花濺開宇宙

圈出更多離心

已經洗淨的片刻

這些那些

陌路中的貓

古市集裡的雨

螢火小燈

陌生的天使來找你了

提著祂的螢火小燈

既不黯淡

也不明亮

穿過焚場廢樓

果園

蛇一般成群出沒的

無人機

穿過心臟肺器死亡

的暫停鍵穿過

交換與誰永久交換

整晚的怪誕

礁岩餐廳

硝煙彌漫的時候

他們消失了

而祂們

終於擁有了礁岩餐廳

只有海神低聲笑

整夜整夜沒有人

亡靈都留給了粉色浮沫

稀有的頭顱

撫摸破缺的腹腔

無數次誰和昨天

嬉鬧於明暗之間

聽光陰的小孔

從無人餐廳湧來

當椒鹽占據萬有

以及乾淨杯皿

夢中的礁岩

幾乎成為音樂

三分五十五秒

弱音

靜了下來

蜘蛛慢慢

爬上了清晨的琴鍵

在阿爾發城

在阿爾發城

或∞城

死去的人

忽然都有了明亮雙眼

誰走過去

又回來了

接續唇齒

吞嚥火

瓶花持續綻放

永恆從旋轉樓梯

下來緩緩下來

被光陰劃開了

每一次的倖存

Adagio

那風聲呼嘯

穿過了奇異琴聲

暖熱且永不結束的冬季

將1908的里爾克

高山空曠他說

「這種寂靜

必須是廣大無邊」

也有墨綠的果實嗎

我不熟悉的異地

日常的第二日

飽滿的果實還在

沙沙發出微響

與一切唐突相反的

沉著

帶來給我

那不留痕跡的飛翔靜止

明日或許飽含水分

在幽暗琴鍵之下

盛開著風聲

