【自由副刊】 羅任玲／一切永恆之物
◎羅任玲
詩．攝影◎羅任玲
．
布拉格墓園
．
我大概永遠不會忘記
浩劫的深處
只有我
和無數神鬼
冥想放空活著
．
一身青苔踮起腳尖
跳著去去之舞
．
其中一個
深深震懾了我
祂站得那麼高
高過了所有夏日
一切滂沱的幻想
．
大理石薔薇
紫丁香的拳擊手套
政客，丑角百年前
十分善鬥的仇敵
．
這星星點點的墓園裡
我凝望那些黑暗
搖曳的居所
將不可見載去哪裡
．
也有亂雲上吱吱叫著的所謂生活
人臉，破缺跳躍
1883-1924
光陰碎了
驚奇的人
．
他的城堡還在亂夢
忽明忽滅地生長
．
夜晚的蘭花
．
黑暗的歌手，
還原黑暗。
闔上絲絨的昨日，
被黑暗掃描自身。
．
深夜無人的列車穿過她，
雖然她的衣服已破爛，
還是那麼天真燦爛。
．
時光封藏的風景，
裡面有細小的閃耀，
那麼完好如新。
．
粉色的嘴角安靜
打磨著，
時光繞行的無人列車。
．
妳一定還記得她，
深夜的氣息……
．
啊這時候她多麼年輕，
世界才要開始：
．
所在
．
把雙手舉高
來到七歲的夏天
漸漸靠近了
．
靜謐的海
眠夢中的公路
．
伸手觸摸
冰涼的時間
．
永遠
．
這一切
誰都不可能永遠擁有
拉開玻璃櫥門的聲響
紙條摺入
一本祕密的書中
大火指印
陽光走過桑樹的痕跡
．
一人獨坐聽覺雨
撥弦重複
永遠銷毀的
亮著燈直到花雨
．
雨裡摩托車駛向無人
小花濺開宇宙
圈出更多離心
．
已經洗淨的片刻
這些那些
陌路中的貓
古市集裡的雨
．
螢火小燈
．
陌生的天使來找你了
提著祂的螢火小燈
既不黯淡
也不明亮
．
穿過焚場廢樓
果園
蛇一般成群出沒的
無人機
穿過心臟肺器死亡
的暫停鍵穿過
交換與誰永久交換
整晚的怪誕
．
礁岩餐廳
．
硝煙彌漫的時候
他們消失了
而祂們
終於擁有了礁岩餐廳
只有海神低聲笑
整夜整夜沒有人
．
亡靈都留給了粉色浮沫
稀有的頭顱
撫摸破缺的腹腔
．
無數次誰和昨天
嬉鬧於明暗之間
聽光陰的小孔
從無人餐廳湧來
．
當椒鹽占據萬有
以及乾淨杯皿
夢中的礁岩
幾乎成為音樂
．
三分五十五秒
弱音
靜了下來
．
蜘蛛慢慢
爬上了清晨的琴鍵
．
在阿爾發城
．
在阿爾發城
或∞城
死去的人
忽然都有了明亮雙眼
．
誰走過去
又回來了
接續唇齒
吞嚥火
．
瓶花持續綻放
永恆從旋轉樓梯
下來緩緩下來
．
被光陰劃開了
每一次的倖存
．
Adagio
．
那風聲呼嘯
穿過了奇異琴聲
暖熱且永不結束的冬季
將1908的里爾克
．
高山空曠他說
「這種寂靜
必須是廣大無邊」
．
也有墨綠的果實嗎
我不熟悉的異地
日常的第二日
．
飽滿的果實還在
沙沙發出微響
．
與一切唐突相反的
沉著
帶來給我
．
那不留痕跡的飛翔靜止
．
明日或許飽含水分
在幽暗琴鍵之下
盛開著風聲
