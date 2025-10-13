【自由副刊】 羅任玲／一切永恆之物

◎羅任玲

詩．攝影◎羅任玲

．

布拉格墓園

．

我大概永遠不會忘記

浩劫的深處

只有我

和無數神鬼

冥想放空活著

．

一身青苔踮起腳尖

跳著去去之舞

．

其中一個

深深震懾了我

祂站得那麼高

高過了所有夏日

一切滂沱的幻想

．

大理石薔薇

紫丁香的拳擊手套

政客，丑角百年前

十分善鬥的仇敵

．

這星星點點的墓園裡

我凝望那些黑暗

搖曳的居所

將不可見載去哪裡

．

也有亂雲上吱吱叫著的所謂生活

人臉，破缺跳躍

1883-1924

光陰碎了

驚奇的人

．

他的城堡還在亂夢

忽明忽滅地生長

．

夜晚的蘭花

．

黑暗的歌手，

還原黑暗。

闔上絲絨的昨日，

被黑暗掃描自身。

．

深夜無人的列車穿過她，

雖然她的衣服已破爛，

還是那麼天真燦爛。

．

時光封藏的風景，

裡面有細小的閃耀，

那麼完好如新。

．

粉色的嘴角安靜

打磨著，

時光繞行的無人列車。

．

妳一定還記得她，

深夜的氣息……

．

啊這時候她多麼年輕，

世界才要開始：

．

所在

．

把雙手舉高

來到七歲的夏天

漸漸靠近了

．

靜謐的海

眠夢中的公路

．

伸手觸摸

冰涼的時間

．

永遠

．

這一切

誰都不可能永遠擁有

拉開玻璃櫥門的聲響

紙條摺入

一本祕密的書中

大火指印

陽光走過桑樹的痕跡

．

一人獨坐聽覺雨

撥弦重複

永遠銷毀的

亮著燈直到花雨

．

雨裡摩托車駛向無人

小花濺開宇宙

圈出更多離心

．

已經洗淨的片刻

這些那些

陌路中的貓

古市集裡的雨

．

螢火小燈

．

陌生的天使來找你了

提著祂的螢火小燈

既不黯淡

也不明亮

．

穿過焚場廢樓

果園

蛇一般成群出沒的

無人機

穿過心臟肺器死亡

的暫停鍵穿過

交換與誰永久交換

整晚的怪誕

．

礁岩餐廳

．

硝煙彌漫的時候

他們消失了

而祂們

終於擁有了礁岩餐廳

只有海神低聲笑

整夜整夜沒有人

．

亡靈都留給了粉色浮沫

稀有的頭顱

撫摸破缺的腹腔

．

無數次誰和昨天

嬉鬧於明暗之間

聽光陰的小孔

從無人餐廳湧來

．

當椒鹽占據萬有

以及乾淨杯皿

夢中的礁岩

幾乎成為音樂

．

三分五十五秒

弱音

靜了下來

．

蜘蛛慢慢

爬上了清晨的琴鍵

．

在阿爾發城

．

在阿爾發城

或∞城

死去的人

忽然都有了明亮雙眼

．

誰走過去

又回來了

接續唇齒

吞嚥火

．

瓶花持續綻放

永恆從旋轉樓梯

下來緩緩下來

．

被光陰劃開了

每一次的倖存

．

Adagio

．

那風聲呼嘯

穿過了奇異琴聲

暖熱且永不結束的冬季

將1908的里爾克

．

高山空曠他說

「這種寂靜

必須是廣大無邊」

．

也有墨綠的果實嗎

我不熟悉的異地

日常的第二日

．

飽滿的果實還在

沙沙發出微響

．

與一切唐突相反的

沉著

帶來給我

．

那不留痕跡的飛翔靜止

．

明日或許飽含水分

在幽暗琴鍵之下

盛開著風聲

