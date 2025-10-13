自由電子報
散文隨筆

【自由副刊】 劉書甫／一顆螺絲，也值得美的凝視嗎？

2025/10/13 05:30

◎劉書甫◎劉書甫

◎劉書甫

「你有看過很美的螺絲嗎？」

「螺絲？螺絲不太會用美來形容吧。」

螺絲的美是要美在哪裡？畢竟一顆螺絲的存在主義，是要發揮緊固、穩固，與服務結構的功能，並不包含引人注目的創意或格調。

我第一次聽到有人說螺絲很美，是從妻子的口中。那時候我們剛交往不久，她離開全職插畫工作，回到製造螺絲的家族事業體已逾兩年。大概是我們第二次約會的時候吧，她跟我分享她每天的工作之一，就是繪製生產螺絲所依據的機械圖。其中，螺絲構件中，頭部下方像帽沿一般的「華司面」讓她覺得很美。

當時的我對這個產業全然陌生，對螺絲或螺絲的2D機械圖當然絲毫沒有概念，也不知道什麼是「華司面」。我看過妻子畫的生活道具、美食甜點，看過她旅遊京都、巴黎、曼谷、柏林時所繪製的街景和咖啡館，但沒看過她畫的螺絲，我只能自行想像身為插畫家的她，也在螺絲構造中發現了線條與構圖的樂趣，假設那裡有美的共性，值得嚮往，值得美的凝視。

和妻結婚後，我自己也成為螺絲製造業的一員。

除了親眼見到了螺絲的「華司面」，也親身體認到，製得漂亮的螺絲，和創意、美感、品味、器識、涵養等一切美的條件根本無關。它和做一塊甜點或捏一只陶壺不同。一塊甜點的必要條件是美味，同時，如果這塊甜點的外形做得不美，也會影響人們想吃它的欲望。於是，或許每個店家對美味與美觀的優先程度不同，但形態之美算是甜點的必要條件。而陶壺的造形之美，則會讓這只陶壺上升到工藝品的境界。甜點或陶壺都有創作的成分，鎔鑄了製作者的美學與氣質。螺絲的成形，則靠機台沖打、搓牙，仰賴的是生產方式和生產成本。我可以管理一顆螺絲的品質，卻沒有一本美學的國際規範書，讓我與工廠的師傅進行校準。

我每天檢驗螺絲，測量華司面的外徑尺寸，確認每一顆螺絲的品質，但和妻不同的是，我依舊看不出「華司面」究竟美在哪裡。如果一支螺絲在工廠的機台旁「醒來」，發現自己的存在意義，不過是一個即將被鎖在某個不知名器材上的平凡配件，我能幫它度過這場自我認同的危機嗎？

我試著用自己的方式，在噪音與油汙中尋美，獲得一些滋養的可能。

我想像蘇格拉底問我：「什麼是美？」「品質算是一種美嗎？」

我也想像柏拉圖回答我：當一個事物愈接近它的理型，就愈美。當一個螺絲愈能體現完美的性能，愈是一種美的表現。

既然機械製造能達到人手製造所不能達到的精度和準度，螺絲之美就在於成形上的精準：銳利的圓弧、毫不含糊的直角、完美的對稱、無偏擺的同心度、完整的牙峰與牙距。這種美感不是表象上的美，而是一種內在秩序的顯現──是功能與結構發展極致時，自然示現出的形上之美。

這種美，雖不吸睛，確有一種安定性。好像一位修行有成的瑜伽士，外表看來素樸，舉手投足間卻透露出心性的穩定。如今每當我檢驗每一顆螺絲的品質，除了確認尺寸之外，也想像自己在品管一份緊固性與秩序感。

我以前從沒在意或思考過螺絲的美，也不了解在不美處尋見美的可能性。愛一個人，會讓你試著用她的眼睛看世界，最終穿越差異與紛爭，堆疊出理解的意願，找到共度生活的穩定秩序。

婚姻也讓我見到愛的理型在現實中的投影：不是美在華服、包飾，或浪漫的生日祝宴，而是美在日常相伴的平衡與穩固，就像一顆有品質的螺絲。●

