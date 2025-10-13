【自由副刊】 Yuan／草原邊

◎Yuan

把YouBike一靠。明明出太陽的日子，溫度有些陰涼。盛開的野花、零星的檳榔渣。環顧四周，沒有看起來像小草原的角落，只有兩、三隻草屬性寶可夢。

前任傳來的友情禮物，上面註記「台灣新北市 新店區 小草原」。禮物的照片是一片小小的綠意、灰撲撲的地磚，與一根垂危的樹。

我難以理解前任到底是手殘，所以不小心送錯人，或者裡面帶有一點點的友善──包裹著歉疚、懷念、乃至性欲。

他希望我找到他嗎？僅憑著畫素很低的枯枝敗葉，像隻聰明的狗找到回家的路？

如果真見到他──我只會面帶淺笑、客氣地點個頭，看他欲言又止且舉步維艱。希望他過得夠不好，我想可憐他、陪他走一段路──可能從兩個路口的距離，隨興抓寶，分道揚鑣。

他真是不懂，這才是我想要的禮物。●

