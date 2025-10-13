【家庭plus．X碰到了Y】避開5件事 找回幸福

圖／達志影像

文／吳娟瑜

當初愛上老公時，女人多半看到他的耐心誠懇、負責，當然也看到他有賺錢養家的本事。結婚後，一籮筐問題出現了。

原來老公是不溝通的人，一問三不答；原來老公是「厭女症」的人，看到一「窩」的女兒，就是嗯啊了事；原來老公只會跟球友喝啤酒，聊是非……

男人原形畢露時，女人的心裡超挫折，決定找到經濟獨立的機會，憑本事賺自己的錢，這時，難免遇到刁難的客戶，難免入錯行而驚慌失措，結果，老公不會安慰、不懂感謝，竟然說：「我早跟妳說過，外面人心險惡，妳就回來當小白兔，有吃有住有錢拿，多好？」

忍住淚水，咬緊牙根的女人，甩甩了頭，這輩子徹底覺悟兩件事——絕不踩著老媽的腳印尋找人生希望，她們只會說：「妳就忍耐一下，孩子都生了，妳能怎樣？」也絕不順著男人的腦袋思維塑造自己的未來，那些不負責任的騙話，只可能讓自己成為「塔裡的女人」，終身以淚洗面。

在「食之無味、棄之可惜」的過程中，女人終於學會不再把「老婆」這個角色擺在第一位，也不要在「媽媽」角色中匆匆忙忙，更不要在「媳婦」這個角色中委屈求全。「做一個有自由意志的人」這個角色逐漸往前挪動時，女人終於看到人生的藍圖，感到做自己的樂趣。

老實說，目前在性別平權的世代裡，男人也承受不少壓力，除了無法像老爸時代的作威作福，也不能閉著嘴巴，躲在「倉鼠之籠」內自我療傷。這個世代的女性雖還不至於張牙舞爪，但不停地要求「你說呀」「你開口啊」，也真是嚇人！

在貿易公司當業務經理的Michael，他身心俱疲地來求助，他說：「我只要一到家，都還沒洗手抱小孩，老婆已坐在沙發上，拍拍位子，要我坐下，她要我解釋為何Line上都是已讀不回；為什麼假日一定要回婆家吃飯；為什麼週末不帶孩子到處玩，只會一直睡、一直睡……」Michael無奈地說：「只要最小的娃娃半夜哭鬧，老婆用腳踢一踢，我就是跳下床去泡牛奶，等餵好了，我也睜眼到天亮……」

〈捫心自問〉5角度 男人審視自己

家家有本難念的經，難怪許多未婚男女選擇不婚不生，而進入婚姻叢林的夫妻檔則是在迷陣中摸索，希望盡速找對方向來撥雲見日。

「想要幸福嗎？」望著Michael一臉挫敗的神情，輕聲一問，只見他快速地點了頭。「那麼，我們從5個角度來審視自己，好嗎？」Michael又快速地點了頭。

第一，自己爸媽的事一定要交代老婆做嗎？

第二，老婆正在人生夢想路上奔騰，你一定要潑冷水嗎？

第三，老婆關心你的身心狀況，你一定要充耳不聞嗎？

第四，老婆邀請你加入教養孩子的行列，你一定要轉身離開嗎？

第五，老婆忙碌，家裡凌亂，你一定要大聲責罵嗎？

只見眼前的男人很真誠地說：「我們男人也是要成長啊！」

有了覺察，就有機會盡速覺醒，後來Michael為了改善家庭關係，邀老婆一起進入成長班，兩人成為共同學習的好夥伴。

