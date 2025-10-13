自由電子報
藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活停看聽】食物不囤積 顧好食安

2025/10/13 05:30

食物不囤積 顧好食安

文／中玄

我家雖然是有三房兩廳的老公寓，但以前一家四口時，冰箱是親友中最小型的。以食安問題和食物保存的觀點來看，冰箱小，是有好處的。

總看到親友因為有大冰箱或兩個以上的冰箱，因此採買食物上就大量採購，把冰箱囤得滿滿的，但這樣，有些較裡面的食物或食材，就容易過了期限忘記取用，常造成不新鮮的問題。

我家因附近超商林立，也有超市、傳統市場等，更有蔬農小店擺放現摘當季蔬果，冰箱其實也不用大，有需要時，買少量食物冷藏個兩三天、冷凍則不超過半個月，自然能讓食物好好保存。而且，冰箱盡量不要放滿，吃完再去補充即可。老妻每次做五色蔬果盤當早餐，一次最多也只做三天份，水果若削好，最好也不要超過三天。

也別以為放冷凍庫就能確保食物保存安全。附近有一家饅頭店，一月份製作的雜糧饅頭，五月時因賣不完，送一些給鄰居，鄰居又轉送一包給我太太，說放冷凍庫不會壞，可是太太拿回家後，被我偷偷丟掉了。

賣饅頭的常對客人說，吃不完，冷藏可放七天，冷凍可存個一個月，這包饅頭，明明已超過三個月了，怎還拿來送鄰居？何況轉送過程中，也有保存疏漏的食安憂慮，我家冰箱小，就不多容納這過了保存期限的饅頭了。

