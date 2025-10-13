自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus】我家的餐桌

2025/10/13 05:30

圖／愛玉圖／愛玉

人數：6人

菜色說明：媽媽有四個孫子，小學六年的晚餐都是在阿嬤家吃，阿嬤的味道就是家的味道。

已經是社會人士的侄子與姪女，要回阿嬤家一起吃飯，很難。難得他們四個晚上有空，一通電話「阿嬤我要回家吃晚餐」，媽媽立刻忙碌起來。老大喜歡大黃瓜貢丸湯與竹筍炒五花肉，老二偏愛腰內肉炸豬排，老三懷念炒玉米罐頭，老四只要番茄醬炒馬鈴薯就可以吃兩碗白飯。媽媽在悶熱的廚房揮鏟起油鍋，複製孫子們童年愛吃的菜色。

問他們如何形容阿嬤的味道？四個大孩子給出一致的答案「很平凡很家常，但吃不膩耶！」喔！這個答案很傳神，我吃了快一甲子，也還沒生膩。問他們下次想吃啥？「咖哩飯。」我的招牌菜也榮登童年菜之一。（文、圖／愛玉）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應