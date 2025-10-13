【家庭plus】我家的餐桌

圖／愛玉

人數：6人

菜色說明：媽媽有四個孫子，小學六年的晚餐都是在阿嬤家吃，阿嬤的味道就是家的味道。

已經是社會人士的侄子與姪女，要回阿嬤家一起吃飯，很難。難得他們四個晚上有空，一通電話「阿嬤我要回家吃晚餐」，媽媽立刻忙碌起來。老大喜歡大黃瓜貢丸湯與竹筍炒五花肉，老二偏愛腰內肉炸豬排，老三懷念炒玉米罐頭，老四只要番茄醬炒馬鈴薯就可以吃兩碗白飯。媽媽在悶熱的廚房揮鏟起油鍋，複製孫子們童年愛吃的菜色。

問他們如何形容阿嬤的味道？四個大孩子給出一致的答案「很平凡很家常，但吃不膩耶！」喔！這個答案很傳神，我吃了快一甲子，也還沒生膩。問他們下次想吃啥？「咖哩飯。」我的招牌菜也榮登童年菜之一。（文、圖／愛玉）

