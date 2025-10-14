自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】 南美館攜手河床劇團 《未來身體．夢境之間》挑戰現實與虛構的模糊界線

2025/10/14 05:30

【藝術文化】 南美館攜手河床劇團 《未來身體．夢境之間》挑戰現實與虛構的模糊界線《未來身體‧夢境之間》是融合XR／AI劇場的實驗性展演。
（南美館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台南市美術館再度推出跨領域計畫，與河床劇團合作，推出結合前衛視覺藝術與XR／AI劇場的實驗性展演《未來身體．夢境之間》，打造全新沉浸式體驗，嘗試讓大眾看到視覺藝術場館更多的可能性。

【藝術文化】 南美館攜手河床劇團 《未來身體．夢境之間》挑戰現實與虛構的模糊界線河床劇團的作品《之間》自推出以來，在國內外都備受喜愛。
（南美館提供）

此計畫分為2大主軸，其一是動態展演河床劇團的作品《之間》（Blur），一場結合現場表演者與虛擬實境打造出的混合式劇場，引領觀眾沉浸於超現實的數位幻境裡，探索複製的生命是否能取代死亡？透過科技藝術展現魔術般的奇蹟與震撼，挑戰現實與虛構之間的模糊界線。

相應於《未來身體．夢境之間》的視覺藝術，南美館將部分展間打造為可觀賞演出的黑盒子空間，呈現河床劇團的《之間》，同時也邀請12位藝術家進行「In Between」藝術展覽，做為XR體驗計畫《之間》的姊妹篇，從藝術、戲劇和科技之間的交會，與XR體驗計畫的概念相互啟發，延伸對身分、道德與進步的討論，反思在這個快速變化的時代，人們能夠堅守哪些價值？

南美館表示，《之間》於今年春夏分別於國家兩廳院實驗劇場及台中國家歌劇院演出近130場，並入圍今年威尼斯影展沉浸式競賽單元，在沉浸式島進行為期逾10天的國際演出，場場都一票難求。此次移師南美館，將於12月的每週五、六、日，於南美館1館展覽室H演出，由於觀賞時需透過虛擬實境設備體驗，單場僅能容納8位觀眾，因此南美館每單日規畫6個場次，共計66場，10月15日中午開放早鳥預購，10月31日正式啟售（OPENTIX）。相關展演可詢南美館官網。

