【藝術文化】畢契科夫率捷克愛樂訪台 16日首登衛武營

畢契科夫將率捷克愛樂管絃樂團首登衛武營。

（Petr Chodura攝，衛武營提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕歐洲指揮巨擘畢契科夫（Semyon BYCHKOV）親率獲選《留聲機雜誌》2024年最佳樂團的捷克愛樂管絃樂團首度造訪衛武營，攜手當今樂壇炙手可熱的鋼琴家趙成珍（Seong-Jin CHO），將於10月16日帶來對樂團、指揮與鋼琴家都極具代表性的法俄經典曲目：柴可夫斯基《e小調第5號交響曲》和拉威爾《G大調鋼琴協奏曲》。

鋼琴家趙成珍。

（Christoph Koestlin攝，衛武營提供）

衛武營表示，畢契科夫憑藉其深刻的音樂洞察力、精準的控制力與充滿人文溫度的詮釋，建立出獨特個人風格，成為當代樂壇公認的大師，2018年接掌捷克愛樂，為這支擁有輝煌歷史的樂團注入全新生命力，他們合作錄製的柴可夫斯基交響曲全集，更被認為是權威級的經典版本。

請繼續往下閱讀...

此次音樂會，畢契科夫將指揮捷克愛樂獻上柴可夫斯基的《e小調第5號交響曲》，作品以貫穿全曲的「命運主題」而聞名，從最初的陰鬱沉重，到終章的輝煌勝利，展現了與命運搏鬥的磅礴史詩感。

此外，時值5年1屆的國際蕭邦鋼琴大賽期間，而趙成珍在2015年以壓倒性優勢摘下蕭邦國際鋼琴大賽桂冠，旋即成為全球矚目的焦點。2025年適逢拉威爾誕生150週年，趙成珍特別錄音發行拉威爾的鋼琴作品，也將於此次音樂會上半場與樂團合作拉威爾的《G大調鋼琴協奏曲》，以其活潑的爵士節奏與晶瑩剔透的管絃樂色彩，注入清新的法式風情。

捷克愛樂此行，將先於台北國家音樂廳分別呈現2套曲目，包括14日演出《我的祖國》全曲，15日攜手趙成珍演出；之後於16日首登衛武營。詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法