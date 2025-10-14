自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】畢契科夫率捷克愛樂訪台 16日首登衛武營

2025/10/14 05:30

【藝術文化】畢契科夫率捷克愛樂訪台 16日首登衛武營畢契科夫將率捷克愛樂管絃樂團首登衛武營。
（Petr Chodura攝，衛武營提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕歐洲指揮巨擘畢契科夫（Semyon BYCHKOV）親率獲選《留聲機雜誌》2024年最佳樂團的捷克愛樂管絃樂團首度造訪衛武營，攜手當今樂壇炙手可熱的鋼琴家趙成珍（Seong-Jin CHO），將於10月16日帶來對樂團、指揮與鋼琴家都極具代表性的法俄經典曲目：柴可夫斯基《e小調第5號交響曲》和拉威爾《G大調鋼琴協奏曲》。

【藝術文化】畢契科夫率捷克愛樂訪台 16日首登衛武營鋼琴家趙成珍。
（Christoph Koestlin攝，衛武營提供）

衛武營表示，畢契科夫憑藉其深刻的音樂洞察力、精準的控制力與充滿人文溫度的詮釋，建立出獨特個人風格，成為當代樂壇公認的大師，2018年接掌捷克愛樂，為這支擁有輝煌歷史的樂團注入全新生命力，他們合作錄製的柴可夫斯基交響曲全集，更被認為是權威級的經典版本。

此次音樂會，畢契科夫將指揮捷克愛樂獻上柴可夫斯基的《e小調第5號交響曲》，作品以貫穿全曲的「命運主題」而聞名，從最初的陰鬱沉重，到終章的輝煌勝利，展現了與命運搏鬥的磅礴史詩感。

此外，時值5年1屆的國際蕭邦鋼琴大賽期間，而趙成珍在2015年以壓倒性優勢摘下蕭邦國際鋼琴大賽桂冠，旋即成為全球矚目的焦點。2025年適逢拉威爾誕生150週年，趙成珍特別錄音發行拉威爾的鋼琴作品，也將於此次音樂會上半場與樂團合作拉威爾的《G大調鋼琴協奏曲》，以其活潑的爵士節奏與晶瑩剔透的管絃樂色彩，注入清新的法式風情。

捷克愛樂此行，將先於台北國家音樂廳分別呈現2套曲目，包括14日演出《我的祖國》全曲，15日攜手趙成珍演出；之後於16日首登衛武營。詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應