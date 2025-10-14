自由電子報
【藝術文化】台灣國際火舞藝術節10/24登場 漁光島上演《火神祭》

2025/10/14 05:30

台南市長黃偉哲（後排右2）與即將成真火舞團一起宣告台灣國際火舞藝術節將於10月24日啟動。（記者王姝琇攝）台南市長黃偉哲（後排右2）與即將成真火舞團一起宣告台灣國際火舞藝術節將於10月24日啟動。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣首屆國際火舞藝術節《火神祭》將於10月24日至26日在台南漁光島登場，由「即將成真火舞團」領銜演出，並邀請人氣音樂團體輪番登台，搭配地景裝置藝術創作，打造奇幻的「火光藝術之島」。台南市長黃偉哲表示，漁光島擁有低度開發的自然環境與豐富的海岸景觀，國際火舞藝術節內容橫跨音樂、表演、裝置藝術及創意市集，民眾在飽覽漁光島自然風光的同時，也能沉浸於火光與藝術交織的氛圍。

《火神祭》以「火裡重生．島上覺醒」為主題，由知名火舞團體「即將成真火舞團」領銜，力邀世界各地頂尖火舞藝術家齊聚台南演出，此外，粗大Band、麋先生MIXER、Crispy脆樂團、甜約翰Sweet John、Theseus忒修斯主唱劉正，以及血肉果汁機Flesh Juicer等6組人氣音樂團體，也將輪番帶來精采演出，創造視覺與聽覺的雙重震撼。

「禹禹藝術工作室」於漁光島防風林區打造裝置藝術《光與海的相遇》，營造海洋與光影交融的療癒氛圍；台灣環境藝術家李蕢至則以竹編結構創作地景作品《鯤焰之光》，象徵火焰的7朵裝置在夕陽下與海浪相映，為夜間火舞主秀揭開序幕。活動期間有國際火舞邀請賽、主題劇場《火神祭》，以及親子向火舞劇《火爾摩莎 FIREMOSA》，從午後至夜晚接力上演。

