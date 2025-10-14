自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】「數位李登輝」現聲紀念音樂會 跨時空共演

2025/10/14 05:30

數位李登輝現聲紀念音樂會 跨時空共演。（記者凌美雪攝）數位李登輝現聲紀念音樂會 跨時空共演。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025年李登輝紀念音樂會昨（13）日晚間在台北國家音樂廳舉行，今年音樂會主題聚焦李前總統從政期間對藝文活動的貢獻，因此取名「從台北市音樂季到總統府介壽館」，還有一個非常特別的驚喜，就是上下半場音樂會開場時，數位李登輝現聲介紹曲目，談到其中一首生前來不及欣賞到的曲目時，還打趣地說，「那就請數位李登輝幫我聽。」還在最終安可曲〈千風之歌〉，破天荒與樂團跨時空共演。

主辦李登輝基金會表示，李前總統非常重視藝文活動，在擔任台北市長時，於1979年創辦「台北市音樂季」，促成《茶花女》、《浮士德》、《杜蘭朵公主》等多部世界名作演出，奠定首都的人文基礎；擔任總統之後，於1991年在總統府首創「介壽館音樂會」，共舉行過25場，演出範疇包含「西方古典音樂」、「台灣當代音樂」、「台灣傳統音樂與戲曲」、「中國音樂與戲曲」。

此次音樂會即於上半場聚焦市長時期，選擇世界性的曲目；下半場則鎖定「介壽館音樂會」中的台灣本土作品，由灣聲樂團藝術總監李哲藝重新編曲。

