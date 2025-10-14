自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 閱讀小說

【自由副刊．閱讀小說】 海盜先生／顏色

2025/10/14 05:30

圖◎吳睿哲圖◎吳睿哲

◎海盜先生 圖◎吳睿哲

我盯著發出聲音的電視螢幕。

窗簾全拉上。就算打開也不會有光，但我還是拉上，像把那面花紋小窗整個封住。它早就褪成看不出原色的顏色。

螢幕上播的是永遠不會結束的棒球。

我盯著。沒有時間。聲音開到最大。畫面從投手背後換到某個不知道哪裡的角度。在一片昏暗裡，只有這場比賽在發光。我用昏暗的眼睛看，既看不清，也聽不懂。為什麼看？沒有理由。理由總會包著更大的謊言。我不需要理由，不需要原因，不需要藉口。我只需要結果。

前幾天，一家大公司找我面試。我換了幾台公車、幾條線，聽了無數次報站才到。接待我的是位年長女性，她讓我在一台電腦前操作。沒有命題，我就照直覺做。她不在旁邊，周圍也沒人。我很快弄完，卻不急著起身，只四下看這個樓層。辦公桌不緊靠但對齊，像隨意安放，卻井然有序的墓碑。空曠、留白，有綠色植物，有落地窗，白天不需要燈。我看不完，還有很多細節看不到。這座墓園像總會有人從墓碑底下爬出來，清一清自己的（也許是別人的）墓碑，時間到了再把自己埋回去。每座墓碑都不一樣：有的放可愛的裝飾；有的貼滿便條；有的還沒有刻名。我猜那一座會是我的。結果也確實成了我的。

昨天，我第一天上班。又換了幾台公車、幾個司機，回到那個墓園。年長女性請一位年輕女性帶我繞一圈。綠化像必然長出的雜草，有人專職處理；有人在像遺體安置處的地方低聲討論；有人把新的棺材推進來。各有各的職責。她一一告訴我他們的名字，我一個也記不起來。走了多久不清楚。終於到了我那座預留的墓碑前。她說：這是你的位置（墓碑），以後請多指教。今天第一天，不用實做，認識環境就好。然後可以回去了，明天會有前輩教你。我想著要不要刻上一個記號？要不要把自己埋進去？想了想，最後我什麼也沒做，就回去了。

而今天，應該是正式上班，把名字刻上墓碑的時候，我卻盯著電視。

這就是結果。

也許我眼睛閉著，也許我耳朵聽不到。現在幾點我不知道。我只知道，我在租屋處，坐在幾乎占滿房間的雙人床邊，看棒球。

我開始懷疑螢幕裡真的在打棒球嗎？於是起身繞到後面。後面沒有人，沒有球，沒有主審，沒有球棒，沒有那片人工草皮，也沒有拿著爆米花和啤酒的觀眾。這不是比賽。只有一片冰冷、硬而脆弱的金屬。它也像墓碑，烏漆抹黑。我不知道它照映出什麼。我只知道，在這租屋處，我把自己深深埋進自己的墓碑裡。到處都是墓碑，到處是雜草，到處是死去與爬回去的東西。這座城市，甚至整個星球，都是墓碑。

世界是灰的。是夜色裡的灰。像夜晚的墓園。

我關掉那塊假的金屬板，拉開一點窗簾。外面只有隔壁大樓的水泥，灰色。

我走出去。轉幾個巷口，有很多光從左到右閃過，又被三個燈的規則攔下。我看見那些燈是灰的，停下來的物體也是灰的，地面的線是灰的，行人的衣服是灰的。也許他們都在回自己的墓碑，把自己埋回比灰更深的地方；時間到了，又回到比灰更淡的地表，反覆規律。他們的目的地在哪？我不知道。也許是另一塊墓碑。也許所有墓碑都在同一座墓園。那些名字只是方便辨認的記號，就算我聽不懂、看不懂，也不影響它們被叫喚。

我往回走，卻不是回到自己的那一座，而是繼續走。路上有灰色的狗、貓、塑膠袋、菸蒂、保險套盒、狹窄的建築、灰色的男女──灰色的一切。

我走進一個比較空的墓園，裡面有草、有樹、有長凳。啊，有長凳就夠了。我想了一下，才坐下。恍惚間，看見大人帶著比較矮的大人在塑膠設施上玩。他們露出灰色的笑容──也許是笑吧？但我不知道笑代表什麼。也許也只是記號。我看著，直到他們離開。只剩丟棄的記號，和灰色。

我待了一陣子，發現這裡沒有墓碑。這裡只是從別處爬出來的人會經過的地方。人們在這裡立起很快就失效的記號，然後走。有人在旁邊的長凳吃灰色的東西，匆匆把塑膠袋留下就走了。有人一個人，有人兩個，或成群。每個人都留下塑膠袋──也許那就是他們的記號，不是忘記，是刻意留下一筆，就像幸福家庭在廚房柱子上刻的身高線。只是那些線，刻著刻著就停了。沒有誰真能超過柱子。那記號代表什麼？上面寫著什麼祝福或詛咒，終究只占人生的萬分之一。若那是「曾經幸福」的記號，那麼現在呢？大概不幸福了。屬於幸福的記號，都是暫時的萬分之一，那既不是開始，也沒有結束──只是過程、只是藉口、只是謊言，像在告訴一般論的社會大眾：我，是幸福的。最後它會風化；房子和柱子會一起拆掉，變成空地，長滿雜草。記號消失，藉口消失。原來這就是成為墓碑的過程。但結果一樣：到處都是墓碑，進進出出──好像做愛一樣；不是什麼，只是被遺忘、被丟棄的記號。

這是過程。也是結果。

就算中間有多大的理由、藉口、謊言，最終都一樣：一般論墓園中的其中一座。

所以，從一般論墓碑裡爬出來又回去的東西，並不是透過交配而誕生；不是哪個胎體，當然也沒有成長、上學、結交朋友，也不會交配。墓碑底下，那是自己誕生自己。或者說，更像從天而降的一塊石板，直接插進墓園，於是就爬出來了。

爬出來了什麼？沒有答案。只是過程。或許也是結果。

肉眼能見的無意義記號此起彼落。它們為了方便被發明，為了重要被加粗。聚會散場，免洗的碗筷杯被收走，塞進紅色的「使用過」袋子。然後垃圾車來，機器碾壓，再被丟到一個空曠的集中地。它們不腐、不燃，無意義地永久存在。偶爾附近的人嫌臭而抗議，掛上紅布條；某個單位拿金錢敷衍，而他們也只是要這些。這就是記號的意義，和柱子上的刻痕一樣。

我離開這個沒有墓碑的墓園，繼續走。

世界是什麼顏色，已經無所謂了。

我回到房間。金屬板還是關著。窗簾開了一點，外面仍是灰。手機在枕頭邊震動，像從某個墓碑裡傳來的訊號。我沒有接。我沒有去上班，也沒有刻上名字。

結果只有一個：我把自己埋好，等時間到，再爬出來。●

