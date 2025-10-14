自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 柏森／天體觀測

2025/10/14 05:30

◎柏森◎柏森

◎柏森

當然充滿孤寂。否則我們又是怎麼意識

幸福在疾速飛昇，並處處受人追隨

發現聲音裡它不存在

因為沒有

介質和傳導，你有多久不再

抬頭望望天空其外的其外

讓太陽風移動承諾的軌跡，或

在深遠，微塵都正聚攏

遠離我們談及的名詞

計畫，目標，方向，重新確認

──再次確認

很少人能夠理解，生命

與生命體的截然不同

不是語言能力，也非智慧

多寡，生命終究是好奇

彼刻發現的歎息

對看你我，而感覺

寂寥，又試著仰首

幽暗和謎題的執著

帶著消耗的激情回到天真的本能

這使我們感到裸露，因為幸福是

貼近手臂的觸碰有天也將撫平

比時間更加長久的便是那空靜

旅行者一號在漫無目的

黑暗之中，一九七七年

帶著金唱片飛向太空，承載千百種聲響

其中也包括顧爾德

一九六八年彈奏的平均律，他吟唱那段

巴赫，在奇異點

成為一種訊號，為了一場迎接

或者離別。然而在我心底的漂流並不是

平均律，我想著，游淌

無垠的一角

嘗試在時光裡活著，我們期望

數萬顆星星的決心

透去四萬年後的光芒

熠熠。是的，我將行經鹿豹的朽象，帶著另外

彈奏的巴赫的賦格，永恆成為

水平的航線，這些事

又將持續發生，再也不被忘卻

或像一次訊號，理解我們的輪廓在四萬年前

曾經成為一座銀河的文明

