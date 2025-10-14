【自由副刊】 柏森／天體觀測

◎柏森

◎柏森

．

當然充滿孤寂。否則我們又是怎麼意識

幸福在疾速飛昇，並處處受人追隨

發現聲音裡它不存在

因為沒有

介質和傳導，你有多久不再

抬頭望望天空其外的其外

讓太陽風移動承諾的軌跡，或

在深遠，微塵都正聚攏

遠離我們談及的名詞

計畫，目標，方向，重新確認

──再次確認

很少人能夠理解，生命

與生命體的截然不同

不是語言能力，也非智慧

多寡，生命終究是好奇

彼刻發現的歎息

．

對看你我，而感覺

寂寥，又試著仰首

幽暗和謎題的執著

．

帶著消耗的激情回到天真的本能

這使我們感到裸露，因為幸福是

．

貼近手臂的觸碰有天也將撫平

比時間更加長久的便是那空靜

．

旅行者一號在漫無目的

黑暗之中，一九七七年

帶著金唱片飛向太空，承載千百種聲響

其中也包括顧爾德

一九六八年彈奏的平均律，他吟唱那段

巴赫，在奇異點

成為一種訊號，為了一場迎接

或者離別。然而在我心底的漂流並不是

平均律，我想著，游淌

無垠的一角

嘗試在時光裡活著，我們期望

數萬顆星星的決心

透去四萬年後的光芒

熠熠。是的，我將行經鹿豹的朽象，帶著另外

彈奏的巴赫的賦格，永恆成為

水平的航線，這些事

又將持續發生，再也不被忘卻

或像一次訊號，理解我們的輪廓在四萬年前

曾經成為一座銀河的文明

