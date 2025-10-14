限制級
【自由副刊】 柏森／天體觀測
◎柏森
◎柏森
．
當然充滿孤寂。否則我們又是怎麼意識
幸福在疾速飛昇，並處處受人追隨
發現聲音裡它不存在
因為沒有
介質和傳導，你有多久不再
抬頭望望天空其外的其外
讓太陽風移動承諾的軌跡，或
在深遠，微塵都正聚攏
遠離我們談及的名詞
計畫，目標，方向，重新確認
──再次確認
很少人能夠理解，生命
與生命體的截然不同
不是語言能力，也非智慧
多寡，生命終究是好奇
彼刻發現的歎息
．
對看你我，而感覺
寂寥，又試著仰首
幽暗和謎題的執著
．
帶著消耗的激情回到天真的本能
這使我們感到裸露，因為幸福是
．
貼近手臂的觸碰有天也將撫平
比時間更加長久的便是那空靜
．
旅行者一號在漫無目的
黑暗之中，一九七七年
帶著金唱片飛向太空，承載千百種聲響
其中也包括顧爾德
一九六八年彈奏的平均律，他吟唱那段
巴赫，在奇異點
成為一種訊號，為了一場迎接
或者離別。然而在我心底的漂流並不是
平均律，我想著，游淌
無垠的一角
嘗試在時光裡活著，我們期望
數萬顆星星的決心
透去四萬年後的光芒
熠熠。是的，我將行經鹿豹的朽象，帶著另外
彈奏的巴赫的賦格，永恆成為
水平的航線，這些事
又將持續發生，再也不被忘卻
或像一次訊號，理解我們的輪廓在四萬年前
曾經成為一座銀河的文明
