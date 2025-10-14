自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 名家專欄

【自由副刊．用藝術發聲】 周書毅／曼菲與我

2025/10/14 05:30

◎周書毅◎周書毅

◎周書毅

「不是我選擇了舞蹈，是舞蹈選擇了我。」記得已故舞蹈家羅曼菲（1955-2006）曾經這樣說，成為當年紀錄片《曼菲》宣傳時，最常被引用的一句話，也讓世人知道她對於生命所愛的選擇，是與舞蹈相遇，繼而相伴一生。

說羅曼菲是那個年代的明星舞者，一點也不為過，她更是台灣推廣現代舞蹈很重要的一個人，特別是1999年雲門二創團之後，深耕台灣各地巡演，除了正式劇場演出，也深入校園駐校。在她的帶領之下，雲門二的發展，有別林懷民所帶領的雲門舞集，她廣邀新世代編舞，為舞團帶來短篇新穎的作品，因此也帶給許多年輕學子與觀眾新的視野。而我除了是她的粉絲之外，也是這個舞團的忠實觀眾，更與她結下長年的緣分。

「跳舞是可以被肯定的。」她曾經這樣對大眾說，這一句話也深深影響未來的我。將近三十年前，我準備考高中舞蹈班，羅曼菲是當時的評審之一，考生們做身體前彎的動作，她走到我身旁沿著我的脊椎輕觸，在我起身時告訴我：你要注意脊椎有點側彎喔！那是我第一次見到她，後來開始在「越界舞團」等不同演出看見舞台上的她，看見她充滿熱情與情感豐沛的表演，實在太迷人了！這也是我在台灣，第一次感受到舞者擁有如此吸引人的力量，那年我十四歲。第二次遇見她，是來自一通電話，電話那端的她，質問我為何不去念她所任教的學校？開學後不到一個月的時間，她問我，要不要休學直接加入舞團？當時我還覺得不可思議地回說：老師你怎麼可以叫學生不要念大學！然後我就掛了電話……其實曼菲老師早已知道舞者之路要趁早，但台灣的教育制度，很難有她這麼前衛的觀念。這一通電話也喚醒我對舞蹈選擇要趁早的想法，於是後來很快我就踏入編舞之路，那年我十九歲。也因為編舞的身分，在大學畢業之際，很快迎來第三次與她的相遇，我參與了「雲門二種子編舞計畫」，她與另外一位已故舞蹈家伍國柱是當時的創作導師，她選了我的作品指導，就這樣，我有了第一次與她深入交流的時刻。每次她看完我的作品，總會給予許多鼓勵，讓我更有自信去表達想法，果然跳舞是需要被肯定的。那次之後，我對編舞有了進一步的想法，隔年她推薦我到高雄「亞洲國際青年編舞營」創作，因此才有了《1875拉威爾與波麗露》這個作品的原型誕生，也在多年後與高雄結下不解之緣。

2005年某天，電視上出現一位熟悉的身影，是她。報導中說她罹癌還遇到了詐騙，我不可置信地看著新聞，不久後，我的手機響起，是曼菲老師打來，她問我願不願意到雲門二擔任客席舞者，讓自己擁有舞台，我想著剛才的新聞報導，二話不說答應了。在那之後老師進了醫院治療，我的合約還是在病床上談的。後來我開始加入排班照顧者的行列，最後我答應參與的那一場演出，還未首演，她就離世了。

那場演出，位於現在已不存在的新舞台，也是我過去當粉絲追星的地方。我站上那個舞台，想像著她所帶給我的舞蹈熱情而舞，她給我的勇氣是可觸見的，像是那循著我的脊椎的手，給予我提醒與指引，讓舞蹈指引我對生命不放棄的選擇，更學會對下一個世代無私地分享舞蹈的所有。我與曼菲好像才剛認識，就要揮別，卻帶來深遠的影響，勇敢為舞而活在當下。

林懷民曾說，「羅曼菲是一個非常特別的人，她說人生是一場派對，她沒有離開，她只是累了，到隔壁房間休息一下。」●

■【用藝術發聲】今日刊出最終回。

