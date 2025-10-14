自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 李柏欣／掉價

2025/10/14 05:30

◎李柏欣◎李柏欣

◎李柏欣

他看到國小同學渝的動態：一盤炒飯，寫著「單身愈久愈來愈賢慧」。炒飯看起來糊糊的。國中同學豪的動態：健身房，手機擋住臉的自拍寫著「久沒練」。轉去別系的大學同學：「最近在忙兩個ESG提案一邊找實習準備競賽完全忘記收信今天才發現我申請到明年的交換了！Still can’t believe it這些事到底怎麼一起發生、、、希望把好運分享給大家：）」

過得好的時候他會抽一下嘴角帶過，但他最近過得很糟。「憑什麼這些人都能這麼自在地求偶跟自我標榜啊，為什麼我──」

「不要。」有聲音說。「請停止，很掉價。」像是他心裡住了一尊神仙教母，或一間經紀公司。

對此他一向順從。順從不怎麼是一件舒服的事，他只好在每一次把自己的表演欲表達欲分享欲硬吞回去的時候，想像自己又多值了幾塊錢。

「真正的精品是不行銷的。」他聽到他的神仙教母公司這麼說。

他看著過去的怪人工具人瞎妹搞笑女遇到新的人變成新的樣子，現在看起來都很有生活了；他遠遠的，像一具古董陶瓷娃娃不斷漲價，直到被徹底遺忘。

七夕那天朋友們傳了愛心和哭臉道歉說已經有約了。他發了一張照片：咖啡廳的巧克力巴斯克，對面的椅子沒有人。他的二十五歲生日。

他覺得他整個人生差不多就是一場泡沫經濟。●

